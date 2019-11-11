台中千萬超跑車主酒後肇事 「奧斯頓馬丁」撞路邊轎車

2019-11-11 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



台中市一輛黑色千萬超跑（左）昨晚行經爽文路時，突然撞上路旁停放的另輛白色轎車，白車車頭變形。圖／民眾提供 分享 facebook 台中市一輛黑色千萬超跑昨晚行經爽文路時，突然撞上路旁停放的另輛白色轎車，所幸白車上無人，僅超跑林姓駕駛因擦傷送醫，但到院後酒測值超標，警方將進一步依公共危險罪嫌偵辦。

事故造成駕駛林姓男子（58歲）輕傷送醫，停在路邊被撞的白色轎車左後輪軸斷裂，車身也因遭受推擠導致車頭又撞上標誌桿，造成引擎板金變Ｖ字形，水泥製標誌桿因此斷裂。

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據了解，林姓男子所駕駛的這輛「奧斯頓馬丁」超跑身價不斐，曾在國外電影中出現，肇事後照片被民眾貼上網後，引起許多討論，但重點多擺在被撞車主是否也會分擔肇責，是否因此還得付出不小一筆錢？

據了解，林姓駕駛昨晚喝了酒，肇事後還曾步行下車察看，意識還算清醒，但送醫後，警方在醫院為他酒測，發現酒測值超標，但礙於他人在醫院，將進一步通知到案依公共危險罪嫌偵辦。

另外，依白色轎車停放在路邊的白色邊線上，依規可以停車，且車輪雖略在白線外，但車主已儘量靠停放。