親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國道三龍井段旁火警火勢控制 警：並無封路

2019-11-11 00:05聯合報 記者黃寅／即時報導

國道三號北上185公里右側的台中龍井南崗產業道路下午2時許突然引發雜草火警，消防局派出第四大隊的多個分隊前往，到晚間8時許已逐步控制住火警；國道七隊大甲分隊剛澄清，國道並無封閉，火勢亦已縮小，請民眾放心。

國道七隊大甲分隊值班人員說，晚間接到許多媒體詢問，但並無封閉情形，只是因為雜草火警面積大，要完全撲滅不簡單，目前火勢已小，國道警也也持續派兩輛巡邏車停在避車彎內守望，目前交通順暢。

消防人員指出，因現場風勢太大，火勢一度有擴大延燒情形，燃燒面積約2公頃， 所幸消防人員嚴加防護， 火勢並未進一步波及國道安全。

台中市消防局勤務中心人員指出，由現場已有部分分隊返隊，火勢早已獲控制，面積也已逐步縮小。

國道三號北上185公里右側的台中龍井南崗產業道路下午2時許突然引發雜草火警，火勢...
國道三號北上185公里右側的台中龍井南崗產業道路下午2時許突然引發雜草火警，火勢一度把夜空染紅。圖／取自立委顏寬恒臉書
分享

國道台中市

相關新聞

國道3號三龍井段旁雜草火警 範圍晚間已漸縮小

2019-11-10 20:58

苗栗雜草火災夜以繼日？ 白天險些波及工廠晚上燒毀2車

2019-11-10 23:11

國1五楊高架北上4車離奇連環撞 北上大塞車

2019-11-10 16:17

90歲老婦坐輪椅手抱50萬 警暖心騎250公尺伴一程

2019-11-10 15:31

木柵土地公顯靈？ 北巿近月來3迷途老人在這被發現

2019-11-10 13:57

高雄民宅鐵門慘遭塗鴉 17歲少年落網：以為沒人住

2019-11-10 12:49

萬里轎車失控撞毀 駕駛失去意識、乘客卻跳車跑了

2019-11-10 12:45

不想走路竟偷機車代步 男以車換車連偷12車踢到鐵板

2019-11-10 12:04

影／北宜重機過彎打滑3車撞一團 藍寶堅尼急煞停

2019-11-10 11:27

影／恍神男連環撞 行車記錄器錄下碰撞一瞬間

2019-11-10 10:27

淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

2019-11-10 09:21

想回去工作 莽男酒後朝前同事頭上砍一刀

2019-11-10 09:13

一樓車棚起火 台中民宅火警14人送醫

2019-11-10 09:03

男子疑從邊坡走上國道 至少3車撞上輾成屍塊四散

2019-11-10 08:08

台中沙鹿民宅火警 14人嗆傷送醫

2019-11-10 05:39

竹北垃圾場起火 臭氣沖天

2019-11-10 00:55

用「愛的小手」管教狗狗引公憤遭肉搜 警上門…罰6千

2019-11-09 23:59

38人柚子園聚賭 麻豆警破門「通殺」

2019-11-09 23:55

夫婦插隊搶車位 管理員肉身擋車勸阻卻遭婦人摑掌

2019-11-09 21:42

兩度溜進新店耕莘醫院病房行竊 無業男打網咖時遭逮

2019-11-09 20:36

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

國1五楊高架北上4車離奇連環撞 北上大塞車

2019-11-10 16:17

三重傳鬥毆 男子當街被砍臟器外露送醫

2019-11-10 17:11

淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

2019-11-10 09:21

男子疑從邊坡走上國道 至少3車撞上輾成屍塊四散

2019-11-10 08:08

台中沙鹿民宅火警 14人嗆傷送醫

2019-11-10 05:39

國道3號龍井邊坡起火 火燒山面積2公頃

2019-11-10 19:38

鄰居床戰聲太大 她寫筆記求饒：我是單身狗 別叫那麼大聲好嗎

2019-11-10 12:57

萬里轎車失控撞毀 駕駛失去意識、乘客卻跳車跑了

2019-11-10 12:45

影／北宜重機過彎打滑3車撞一團 藍寶堅尼急煞停

2019-11-10 11:27

小女友同意脫衣LINE視訊 男友沒存檔也慘了

2019-11-10 16:05

已婚男不顧一切追小三 下場不是一般慘

2019-11-10 21:40

他與女友扛醉女返家慘賠20萬 竟是這招撿屍得逞

2019-11-10 15:12

台中大叔穿女丁字褲露硬挺下體 公園遊客拍照報警

2019-11-10 09:14

惡狼差點逃過追訴期！19年前就有DNA 為何現在才抓到人

2019-11-10 00:55

拿棍擋小三侵門踏戶 大老婆被告傷害法官判無罪

2019-11-10 12:19

年邁老父病倒求子扶養 法官以他從未照顧駁回

2019-11-10 08:14

女童遭襲胸後為何大笑？ 日記揭露揪心真相

2019-11-10 00:55

孕婦怒告鄰居陽台抽菸 他判賠1萬

2019-11-10 15:12

三重當街狂砍人 疑因酒店小姐引發殺機

2019-11-10 22:07

三重當街砍人砍到臟器外露 警循線逮捕4嫌

2019-11-10 20:57

國道3號三龍井段旁雜草火警 範圍晚間已漸縮小

2019-11-10 20:58

影／警持槍抓酒駕 對向車道看戲BMW撞賓士

2019-11-10 11:36

殺人犯嫌為看A書打官司 主張「人民有知的權利」

2019-11-10 20:07

影／萬里離奇車禍駕駛昏迷 乘客跳車跑回家

2019-11-10 22:12

陸方介入選舉？情治單位發現一管道 恐成入口

2019-11-10 00:55

調查報導／全台幽靈黑戶寶寶人數 至今仍是個謎

2019-11-10 19:40

木柵土地公顯靈？ 北巿近月來3迷途老人在這被發現

2019-11-10 13:57

影／恍神男連環撞 行車記錄器錄下碰撞一瞬間

2019-11-10 10:27

金門發現非洲豬瘟豬屍 陳國恩：這不是我要的雙11快遞

2019-11-10 12:07

90歲老婦坐輪椅手抱50萬 警暖心騎250公尺伴一程

2019-11-10 15:31

苗栗雜草火災夜以繼日？ 白天險些波及工廠晚上燒毀2車

2019-11-10 23:11

高雄民宅鐵門慘遭塗鴉 17歲少年落網：以為沒人住

2019-11-10 12:49

警員用柔道將小三摔地受傷 遭判5個月

2019-11-10 22:12

被控抹黑對手又敗選 高雄前縣議員判刑5月

2019-11-10 17:05

不想走路竟偷機車代步 男以車換車連偷12車踢到鐵板

2019-11-10 12:04

雙拖網漁船近岸作業 台南海巡隊蒐證送裁罰

2019-11-10 09:46

汐止怪男3度偷竊女用內褲 受害人PO網要民眾小心

2019-11-10 15:58

想回去工作 莽男酒後朝前同事頭上砍一刀

2019-11-10 09:13

一樓車棚起火 台中民宅火警14人送醫

2019-11-10 09:03

他連任失利告對手賄選成功翻盤 結果二審又落空

2019-11-11 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top