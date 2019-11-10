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輾斃騎士肇逃 駕駛辯「有閃過」

2019-11-10 23:42聯合報 記者林昭彰／新北報導

五十五歲曹姓男子前晚駕九人座商旅車行經淡金公路，撞上疑自撞護欄摔倒的羅姓女騎士，羅女被捲入輪下拖行近十公尺傷重死亡，曹卻停車向目擊者謊稱「有閃過」即逃逸，現場遺留商旅車擋泥板；警方七小時後逮捕曹，依過失致死和肇事逃逸罪嫌送辦，檢方以廿萬元交保。

曹姓男子在台中自營包車旅遊，兼導遊與司機，前天到北部地區載客，結束後準備到三芝寄宿朋友家，半途闖禍。

新北市淡水區淡金路前晚發生死亡車禍肇逃案，羅姓女子遭輾斃。 記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區淡金路前晚發生死亡車禍肇逃案，羅姓女子遭輾斃。 記者林昭彰／翻攝
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警方調查，四十七歲羅姓女子前天加班到晚上九時許，獨自騎機車要返三芝區，行經淡水區淡金路二段往三芝方向，疑似不明原因自撞路邊護欄摔倒。

當時一名陳姓男子開車經過，發現羅女躺在車道上還會動，仍有生命徵象，繞到前方準備停車時，從後視鏡發現曹駕駛商旅車直接輾過羅女，陳當場「哇！」的一聲驚叫，立即下車察看。

商旅車拖行羅女後停下，曹見陳上前主動詢問「你是否有閃過？」並稱「還好我也有閃過」；陳以為曹肇禍會報案即離開，沒多久，曹丟下羅女也跟著開車離開現場。

警、消獲報趕抵，羅女已明顯死亡，現場勘驗遺體遭輾過並拖行約十公尺，地上留下大片血跡，並有一片輪胎內框的擋泥板。

警方調閱監視器及陳行車記錄器查出曹的身分，昨天清晨五時許循線到三芝區找到曹，比對商旅車零件無誤。曹沒有酒駕，他承認肇禍，辯稱因身體不適而離開現場。

淡水行車記錄器導遊

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