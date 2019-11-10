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苗栗雜草火災夜以繼日？ 白天險些波及工廠晚上燒毀2車

2019-11-10 23:11聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

近來天乾物燥，苗栗縣野火頻傳，國道3號苗栗縣後龍鎮大山交流道附近，造橋鄉龍昇村10日上午11點35分發生雜草火災，東北季風助勢迅速延燒，苗栗縣政府消防局出動造橋、後龍、頭屋、西湖分隊8輛消防車灌救，火勢一度逼近鐵皮工廠及社區，還好一路之隔，救災人車警戒，沒有遭波及，雜草燃燒100多坪。

10日晚間9點半左右，苗栗縣後龍鎮造豐路旁的雜草起火，且波及1家汽車修理廠外停置的2輛沒有車牌轎車，消防局趕到快速滅火，2輛車子付之一炬，沒有延燒到汽修場，雜草火災晚間10點半左右撲滅。

消防局近來因雜草火災疲於奔命，也懷疑人為因素，民眾燒落葉、枯枝或是雜草、垃圾，因風大稍一不慎失控，消防局指出，依消防法規定田野引火燃燒，必須經過主管機關許可，違反處3000元以下罰鍰，露天燃燒影響空氣品質，還可依空氣汙染防制法處5000元到10萬元罰鍰，釀災還有民事、刑事責任。

消防局指出，每年秋冬之際，就是雜草火災旺季，野火燎原迅速，威脅生命財產安全，東北季風起，呼籲民眾注特別小心火燭。

國道3號苗栗縣後龍鎮大山交流道附近10日上午雜草火災，一度逼近鐵皮工廠。記者范榮...
國道3號苗栗縣後龍鎮大山交流道附近10日上午雜草火災，一度逼近鐵皮工廠。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣後龍鎮造豐路旁的雜草10日晚間起火，波及1家汽車修理廠外停置的2輛沒有車牌...
苗栗縣後龍鎮造豐路旁的雜草10日晚間起火，波及1家汽車修理廠外停置的2輛沒有車牌轎車。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣火災國道

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