國道3號龍井邊坡起火 火燒山面積2公頃
2019-11-10 19:38中央社 台中10日電
國道3號龍井路段邊坡今天下午發生雜草火警，台中市消防局出動人車趕往滅火，因為風助火勢，一發不可收拾，延燒至入夜造成火燒山約2公頃，截至晚間6時仍未撲滅。
台中市消防局表示，今天下午2時20分接獲民眾報案指龍井區南崗產業道路靠近電塔，位於國道3號北上185公里處右方邊坡，有大面積雜草火警，派遣龍井、犁份、沙鹿、大肚、梧棲、工業區及協和等分隊，出動各式救災車輛共19輛、人員共53名前往處理。
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消防人員表示，因現場風勢太大，火勢有擴大延燒情形，現場燃燒面積約2公頃，直到晚間6時，火勢仍無法控制，但均有部署人車在場滅火防護。
有網友入夜後開車行經周邊路段，見到滿山遭火苗吞噬，將照片拍下分享到臉書（Facebook）詢問狀況，並提醒民眾經過應注意安全。
台中市消防局副局長戴峻焜表示，秋冬季節因雜草枯黃乾燥，可能會因農民整地燃燒雜草，或是菸蒂引發山林火警，當火勢撲滅後會進行調查，設法找到涉案當事人，將依公共危險罪嫌或是違反空污法偵辦，提醒民眾切勿惡意引燃火源。
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