大客車漏油滿路滑 騎士接連跌倒如打保齡球
2019-11-10 15:31
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市一輛大客車今天上午行經蘆竹區南福街，突然不明原因漏油，造成該路油漬汙染，後方騎士行駛經過滑倒，至少騎士2人受傷，大客車司機不知漏油離開，網友發現將事故PO文臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團 」提醒騎士小心，福興里長陳太陽說，他接獲馬路油汙趕到時，有人說4人摔倒、有人說8人跌倒，他趕緊通知清潔隊撒木屑粉，會同警察警戒，防範騎士再跌倒。
網友在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團 」PO文呼籲騎士小心行車，「小心此路段、滿地都是油，已經摔8個人」。警方今天下午表示，南福街油汙造成多名機車騎士跌倒，警方據報立即趕到，配合清潔隊處理油汙，事後調閱監視器，發現是大客車漏油釀災，將通知該大客車說明，並追究肇事責任。
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