90歲老婦坐輪椅手抱50萬 警暖心騎250公尺伴一程
2019-11-10 15:31
聯合報 記者林伯驊
／高雄即時報導
高雄90歲張姓老婦4天前將郵局定存的50萬元領出，想存至另一間銀行，但她身坐輪椅由看護推著行走，僅靠雙手環抱50萬元現金鉅款，內心也相當不安，見左營警分局正在執勤警方，趕緊上前拉著員警的衣角，請求協助護鈔，才順利抵達僅距離250公尺遠的銀行。
左營分局舊城派出所所長呂榮林、警員張浩銘本月6日下午2點50分許，於左營區左營大路疏導交通時，坐輪椅的90歲張姓老婦被外籍看護推上前，拉著呂榮林的衣角求助，竟是老婦雙手抱著50萬元現金。
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警方了解才得知，家住左營區先勝路的張姓老婦，認為銀行的利率優於郵局，到郵局領出定存的50萬元積蓄，想直接存到銀行，當時只有看護陪同，老婦便緊抱著50萬，雙眼緊盯這筆金錢，心理擔憂不已，看見員警便上前求助。
警方立即答應請求，由員警騎乘巡邏機車在後方護送，陪著坐輪椅的老婦一起行走250公尺，順利地將50萬元現金，存入另一家銀行。
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