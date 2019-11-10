陸客北車弄丟行李 「忠西協尋高手」燒腦數小時尋回

2019-11-10 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



1名章姓陸客日前從飯店搭車到台北車站，準備轉乘機場捷運趕飛機時，不慎將行李遺落在計程車上，他向警方求助後，因搭機報到時間將至，只好先行回國；因章男提供線索有限，原本警方無計可施，但轄區忠孝西路派出所「協尋高手」警員林庭緯僅憑章男當天所穿衣著，耗費數個小時調閱監視器畫面，仍將章男行李尋回。

據了解，章男10月29日從飯店離開，搭計程車到台北車站準備轉乘機捷趕飛機，卻不慎將行李遺落在計程車上，他到鄰近的忠孝西路派出所求助，隨後因班機報到時間將至，只好先行搭機返國。

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因章男只知道他在台北車站下車，無法詳細描述搭車過程和時間點，且對台北市路段不熟悉，在與警方的越洋電話中也無法清楚回答所需資訊，警方一度無計可施。

在忠孝西路派出所員警苦思對策之際，所裡有著「協尋高手」之稱的警員林庭緯主動參與協尋，他首先確認章男當天穿著黑色上衣、短褲、戴帽子，調閱相關監視器畫面，綜合研判章男可能經過的地點，發現有1名身形服裝相似的男子，在判斷其可能搭乘的計程車，經進一步聯繫後，終於在案發隔日順利找到章男遺失的行李。

林庭緯說，自己也曾在出國旅遊時不小心弄丟重要物品，知道旅客心急的心情，加上現今科技時代，調閱監視器常是破案關鍵，他就曾藉此破獲數件肇事逃逸及跨國竊盜案件，所以每次接獲協尋案件都當作是重大的挑戰。