台南市消防搜救犬 榮獲MRT救援認證
2019-11-10 14:06
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市消防局培養搜救犬獲得佳績，拉不拉多犬Kenna及Kathy參加加2019亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，成功通過MRT認證。消防局長李明峯說，MRT是搜救犬界的奧林匹克賽事，參加MRT隊伍必須具有IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證資格。
今年亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，在本月5日至7日，在竹山消防訓練中心舉辦，包含消防署、日本、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣、台東市等縣市消防局，共計18支國內外隊伍參加，僅有7支隊伍取得MRT認證資格，其中台南市報名2支隊伍更是雙雙取得認證資格，通過率100%，實屬不易。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
測驗項目每隊需經7個不同搜索場地，採日、夜36小時搜救流程，每一場次為20分鐘的災區搜索及搜救犬緊急救護情境考試等，通過門檻需找出受困民眾7成以上，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。
消防局李明峯局長說，台南市消防局將持續推動災害搜救犬的訓養工作，積極參加搜救犬評量，相互分享交流馴養技術，以全面提升災害搜救犬支援救災能力。
台南市長黃偉哲說，取得MRT搜救犬認證後，國際上有大型災害發生，將可以接受聯合國徵召支援救援任務，台南市會持續精進各項特種搜救能力，以強化特種搜救隊災害搜救量能。
留言