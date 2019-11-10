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台南市消防搜救犬 榮獲MRT救援認證

2019-11-10 14:06聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市消防局培養搜救犬獲得佳績，拉不拉多犬Kenna及Kathy參加加2019亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，成功通過MRT認證。消防局長李明峯說，MRT是搜救犬界的奧林匹克賽事，參加MRT隊伍必須具有IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證資格。

今年亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，在本月5日至7日，在竹山消防訓練中心舉辦，包含消防署、日本、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣、台東市等縣市消防局，共計18支國內外隊伍參加，僅有7支隊伍取得MRT認證資格，其中台南市報名2支隊伍更是雙雙取得認證資格，通過率100%，實屬不易。

測驗項目每隊需經7個不同搜索場地，採日、夜36小時搜救流程，每一場次為20分鐘的災區搜索及搜救犬緊急救護情境考試等，通過門檻需找出受困民眾7成以上，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

消防局李明峯局長說，台南市消防局將持續推動災害搜救犬的訓養工作，積極參加搜救犬評量，相互分享交流馴養技術，以全面提升災害搜救犬支援救災能力。

台南市長黃偉哲說，取得MRT搜救犬認證後，國際上有大型災害發生，將可以接受聯合國徵召支援救援任務，台南市會持續精進各項特種搜救能力，以強化特種搜救隊災害搜救量能。

今年亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，在竹山消防訓練中心舉行。圖/台南市消防局提供
今年亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，在竹山消防訓練中心舉行。圖/台南市消防局提供
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台南市消防局培養拉不拉多搜救犬，成功通過MRT認證。圖/台南市消防局提供
台南市消防局培養拉不拉多搜救犬，成功通過MRT認證。圖/台南市消防局提供
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搜救犬屏東縣

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