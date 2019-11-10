木柵土地公顯靈？ 北巿近月來3迷途老人在這被發現

2019-11-10 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



台北市文山一警分局日前在木柵路四段一帶疏導交通時，發現一名90多歲老翁腳步不穩疑似迷途 ，警方發現主動上前關心，但老翁語焉不詳，無法提供相關資料，萬芳派出所警員黃智為努力協助，終於輾轉與家屬取得聯繫，協助老翁返家。

警方在幫助老翁返家過程中，發現當地居民表示，這一個多月來已至少有3名外地來的老人，都是獨自從家中外出後，四處亂走，不知為何最後總在木柵路四段159巷內尾端的土地公廟被發現，就像是台灣神話裡所說的遇到「魔神仔」一樣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

文山一警分局萬芳派出所警員黃智為，日前擔服交通疏導勤務時，發現楊姓老翁獨自從木柵路4段159巷口內走去，因為他步伐蹣跚疑似迷路，員警趕緊驅車上前關心，但老翁疑似重聽且有失智情形，僅能勉強說出自己姓名，也無法表達為何要往巷子走去。

員警先將老翁載回派出所照護並提供飲食。警方透過姓名查找，確認年籍資料後才輾轉與兒子取得聯繫，老翁兒子到所後表示，父親已90多歲有重聽及失智情形，早上趁家人不注意時，獨自從家中偷跑出去，正當家屬手無足措非常擔心，就接到萬芳派出所警方通知「人找到了！」家屬感謝「有警察真好！」