親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中母嬰三屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

遭爆為孫安佐墮胎 網紅米砂坦承有人工流產

木柵土地公顯靈？ 北巿近月來3迷途老人在這被發現

2019-11-10 13:57聯合報 記者廖炳棋／即時報導

台北市文山一警分局日前在木柵路四段一帶疏導交通時，發現一名90多歲老翁腳步不穩疑似迷途 ，警方發現主動上前關心，但老翁語焉不詳，無法提供相關資料，萬芳派出所警員黃智為努力協助，終於輾轉與家屬取得聯繫，協助老翁返家。

警方在幫助老翁返家過程中，發現當地居民表示，這一個多月來已至少有3名外地來的老人，都是獨自從家中外出後，四處亂走，不知為何最後總在木柵路四段159巷內尾端的土地公廟被發現，就像是台灣神話裡所說的遇到「魔神仔」一樣。

文山一警分局萬芳派出所警員黃智為，日前擔服交通疏導勤務時，發現楊姓老翁獨自從木柵路4段159巷口內走去，因為他步伐蹣跚疑似迷路，員警趕緊驅車上前關心，但老翁疑似重聽且有失智情形，僅能勉強說出自己姓名，也無法表達為何要往巷子走去。

員警先將老翁載回派出所照護並提供飲食。警方透過姓名查找，確認年籍資料後才輾轉與兒子取得聯繫，老翁兒子到所後表示，父親已90多歲有重聽及失智情形，早上趁家人不注意時，獨自從家中偷跑出去，正當家屬手無足措非常擔心，就接到萬芳派出所警方通知「人找到了！」家屬感謝「有警察真好！」

警方呼籲，若家中有身心障礙或年長者要隨時關心，也可在衣服繡上姓名、電話或申請愛心手鍊，供旁人或警方聯絡協助返家，以避免不必要的意外發生。

台北市警方協助老翁順利返家。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市警方協助老翁順利返家。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
台北市警方表示，根據附近住戶反應，近一個月來，已經有3名外地民眾在土地公廟迷路被...
台北市警方表示，根據附近住戶反應，近一個月來，已經有3名外地民眾在土地公廟迷路被發現。圖/記者廖炳棋翻攝
分享

老翁失智警察

相關新聞

影／北宜重機過彎打滑3車撞一團 藍寶堅尼急煞停

2019-11-10 11:27

影／恍神男連環撞 行車記錄器錄下碰撞一瞬間

2019-11-10 10:27

淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

2019-11-10 09:21

台南市消防搜救犬 榮獲MRT救援認證

2019-11-10 14:06

高雄民宅鐵門慘遭塗鴉 17歲少年落網：以為沒人住

2019-11-10 12:49

萬里轎車失控撞毀 駕駛失去意識、乘客卻跳車跑了

2019-11-10 12:45

不想走路竟偷機車代步 男以車換車連偷12車踢到鐵板

2019-11-10 12:04

想回去工作 莽男酒後朝前同事頭上砍一刀

2019-11-10 09:13

一樓車棚起火 台中民宅火警14人送醫

2019-11-10 09:03

男子疑從邊坡走上國道 至少3車撞上輾成屍塊四散

2019-11-10 08:08

台中沙鹿民宅火警 14人嗆傷送醫

2019-11-10 05:39

竹北垃圾場起火 臭氣沖天

2019-11-10 00:55

用「愛的小手」管教狗狗引公憤遭肉搜 警上門…罰6千

2019-11-09 23:59

38人柚子園聚賭 麻豆警破門「通殺」

2019-11-09 23:55

夫婦插隊搶車位 管理員肉身擋車勸阻卻遭婦人摑掌

2019-11-09 21:42

兩度溜進新店耕莘醫院病房行竊 無業男打網咖時遭逮

2019-11-09 20:36

影／邀全國民間救災戰力相挺 消防署：我們有共同語言

2019-11-09 17:26

過大彎疑似沒減速 19歲男騎士擦撞護欄後宣告不治

2019-11-09 17:24

81歲老翁擺攤不服警方規勸 持鐮刀朝警揮砍遭送辦

2019-11-09 16:13

飼主用「愛的小手」不當管教犬隻　動保處依法開罰

2019-11-09 15:44

新北鴛鴦盜賣場偷火鍋肉片、衛生棉 被逮辯：錢帶不夠

2019-11-09 15:16

七旬老翁深夜路倒 台南警察僅靠一句話幫他找到家

2019-11-09 14:34

菲籍貨輪船員遭燙傷 花蓮海巡隊頂強風大浪即刻救援

2019-11-09 12:27

網傳新莊夫妻半夜虐狗 飼主無奈喊冤「狗教不會」

2019-11-09 09:36

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

淡水女子遭大貨車碾死輪下 司機輪框掉了硬是肇逃

2019-11-10 00:14

跟著工程師走 竹科一帶遭情色「個工」進駐

2019-11-09 23:31

刑事偵查佐勤前涉酒駕 高雄仁武分局自檢調影像送法辦

2019-11-09 16:55

淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

2019-11-10 09:21

男友1個月天天探病！她聽到護理師對話笑噴：我想回家

2019-11-09 20:09

台中沙鹿民宅火警 14人嗆傷送醫

2019-11-10 05:39

男子疑從邊坡走上國道 至少3車撞上輾成屍塊四散

2019-11-10 08:08

夫婦插隊搶車位 管理員肉身擋車勸阻卻遭婦人摑掌

2019-11-09 21:42

中市3屍案 死者兼職臨演賣網拍扛4口家計

2019-11-09 18:56

AirPods掉進水溝孔！她靠一招神救回 狂省2290元

2019-11-09 20:33

鞋迷「仰天沉睡」6小時搶購限量鞋款 他急勸：這是銀行門口

2019-11-09 16:48

鄰居床戰聲太大 她寫筆記求饒：我是單身狗 別叫那麼大聲好嗎

2019-11-10 12:57

夫妻分房他霸王硬上弓 老婆半年後想告卻告不成

2019-11-09 21:41

惡狼差點逃過追訴期！19年前就有DNA 為何現在才抓到人

2019-11-10 00:55

過大彎疑似沒減速 19歲男騎士擦撞護欄後宣告不治

2019-11-09 17:24

台中大叔穿女丁字褲露硬挺下體 公園遊客拍照報警

2019-11-10 09:14

兩度溜進新店耕莘醫院病房行竊 無業男打網咖時遭逮

2019-11-09 20:36

萬里轎車失控撞毀 駕駛失去意識、乘客卻跳車跑了

2019-11-10 12:45

沒戴安全帽遭攔檢 醉漢拒酒測揮拳毆傷兩女警判5月

2019-11-09 22:12

年邁老父病倒求子扶養 法官以他從未照顧駁回

2019-11-10 08:14

女童遭襲胸後為何大笑？ 日記揭露揪心真相

2019-11-10 00:55

影／北宜重機過彎打滑3車撞一團 藍寶堅尼急煞停

2019-11-10 11:27

紓壓商機？情色「個工」滲透竹科四周社區

2019-11-10 00:23

用「愛的小手」管教狗狗引公憤遭肉搜 警上門…罰6千

2019-11-09 23:59

讓球員擔心說抱歉 魏應充：我們沒有悲觀權利

2019-11-09 16:27

色狼襲臀判刑10月！受害女護理師泣訴：滑動感覺很真實

2019-11-09 15:38

陸方介入選舉？情治單位發現一管道 恐成入口

2019-11-10 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top