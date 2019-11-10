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喪弟之痛又機車遭竊 暖警烈日陪伴尋回原來是烏龍

2019-11-10 13:35聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄蕭姓老婦記錯機車停放位置，慌張跑到派出所報案，她不斷說著「警察大人，機車被偷了」，員警聽聞後安撫她的情緒，又陪她回到現場尋找，果然不到幾分鐘就找回機車，又是一場記錯機車停放位置的烏龍報案。

警方表示，71歲的蕭婦前天上午11點時，到新興警分局中正三路所報案，稱她的弟弟往生後，上午才到區公所辦理除戶手續，結果沒想到一出公所，機車就遭人偷竊，她找尋了一小時無果。

員警見到蕭婦表情傷心，安撫著她的情緒，並推測出應該是蕭心情悲傷，一心只想替弟弟處理後事，所以才沒記清機車停放位置。

中正所李姓、陶姓警員詢問蕭婦後，得知機車在中正三路與錦田路附近大樓騎樓，便一邊調閱監視器一邊開著巡邏車陪著她尋找，果然在區公所騎樓附近都未尋找到，直到警方到中正三路與達仁街時，事情出現轉機，順利找到蕭的機車。

蕭婦看見機車被巡迴，臉上泛起笑容，不斷答謝員警，還稱讚警方效率高，還熱情的牽著警員的手說要請派出所內所有員警吃午餐，雖然警方婉拒，但蕭還是到飲料店買了2大袋飲料到所內，直說感謝員警在烈日下幫她尋回愛車。

高雄蕭姓老婦記錯機車停放位置，慌張跑到派出所報案，她不斷說著「警察大人，機車被偷...
高雄蕭姓老婦記錯機車停放位置，慌張跑到派出所報案，她不斷說著「警察大人，機車被偷了」，員警聽聞後安撫她的情緒，又陪她回到現場尋找，果然不到幾分鐘就找回機車，又是一場記錯機車停放位置的烏龍報案。記者邱奕能／翻攝
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