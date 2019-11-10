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影／北宜重機過彎打滑3車撞一團 藍寶堅尼急煞停

2019-11-10 11:27聯合報 記者柯毓庭／即時報導

新北市坪林區北宜公路上昨天上午8時許發生一起意外，26歲鄧姓男子騎大型重機由坪林往新店方向行駛時，疑因過彎不慎打滑，跨越雙黃線撞到對向39歲鄭姓男子駕駛的轎車，還造成緊跟在轎車後騎大型重機的25歲楊姓男子追撞，幸3人均僅受輕傷，經送醫後無礙，後續交由警方依相關規定處理。

警方表示，當時鄧男騎著重機自坪林往新店方向，行經北宜公路31.9KM處時，疑因過彎不慎造成打滑，致失控跨越雙黃線並撞向對向鄭男開的黑色轎車，造成鄭男轎車左側車頭受損。

緊跟在鄭男後方，騎乘大型重機的楊男也因煞車不及，撞上鄭男轎車右後車尾，119獲報抵達現場後，檢視鄧男腳部擦傷，但他未就醫，楊男則因手腳出現擦挫傷送萬芳醫院治療，無生命危險。經警方實施酒測，發現3人均無酒駕之情事，後續將由新店警方依相關規定處理。

事後有網友將恰好跟在後方的車輛行車記錄器PO上網，只見楊男後方還跟著一輛藍寶堅尼，幸駕駛反應快未撞上，驚險畫面讓該名網友驚呼「還好夠快，再慢點是直擊藍寶堅尼，賣腎都不夠⋯」，並說「這應該算不幸中的大幸吧」。貼文一出便引起網友熱烈討論，紛紛表示「還好不是後面那台」、「祖先有保佑，就差一點點」、「還好不是撞小牛」。

北宜公路昨天上午8時許發生一起意外，疑因一台重型機車打滑致失控，撞上對向轎車車頭...
北宜公路昨天上午8時許發生一起意外，疑因一台重型機車打滑致失控，撞上對向轎車車頭，後方重機閃避不及，也撞上轎車車尾。記者柯毓庭／翻攝
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