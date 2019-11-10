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淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

影／恍神男連環撞 行車記錄器錄下碰撞一瞬間

2019-11-10 10:27聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓男子在上月中旬開車行經東區進化路、十甲路時，疑未注意車前狀況，直接碰撞前方欲左轉的兩輛轎車，造成兩車車尾毀損，江的車頭也凹陷，江下車察看後，向兩名被撞車主致歉，謊稱要將車輛移置到旁邊，未料江直接開車逃逸，其中一名車主的行車記錄器拍下碰撞一瞬間，猛烈的撞擊力導致行車記錄器被撞掉，警方獲報後，循線通知江到案，並依法告發。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月12日下午2時許獲報，柯姓女子開車行經東區進化路、十甲路口前，準備依序左轉十甲路時，江姓男子（35歲）駕駛的車輛，疑未注意車前狀況，直接撞上她的車尾，並將柯女轎車往前推，再碰撞前方陳姓男子轎車，發生碰撞後，江下車向二人致歉「對不起」，隨後謊稱要先將轎車移置到旁邊，但江沒等警方到場，直接開車逃逸。

警方根據車牌循線通知江到案說明，江辯稱當時駕駛車輛，行駛在進化路往十甲路方向，沒注意到前方車輛已經停下來，來不及剎車直接撞上，當時有向被害車主致歉，也有說自己因身體不舒服，「趕時間」，所以將轎車開走。

警方表示，經勘驗行車紀錄器，發現肇事的江是後方來車，完全沒有注意前方車輛正在等待左轉，直接撞上柯女轎車，還波及前方陳轎車，全案雖無人受傷，但造成兩車毀損，江已違反道交條例相關規定，將依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市江姓男子上月12日開車行經東區時，疑未注意車前狀況，碰撞兩車，江肇事逃逸，...
台中市江姓男子上月12日開車行經東區時，疑未注意車前狀況，碰撞兩車，江肇事逃逸，警方今依法告發，函送開罰。記者陳宏睿／翻攝
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台中市江姓男子上月12日開車行經東區時，疑未注意車前狀況，碰撞兩車，江肇事逃逸，...
台中市江姓男子上月12日開車行經東區時，疑未注意車前狀況，碰撞兩車，江肇事逃逸，柯姓女子的轎車車尾有明顯碰撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市江姓男子上月12日開車行經東區時，疑未注意車前狀況，碰撞兩車，江肇事逃逸，...
台中市江姓男子上月12日開車行經東區時，疑未注意車前狀況，碰撞兩車，江肇事逃逸，陳姓男子的轎車車尾有明顯碰撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
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車主台中市行車記錄器

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