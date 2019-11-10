淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

2019-11-10 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



昨晚發生在新北市淡水區淡金路2段的死亡車禍肇逃案，警方已循線於今天清晨5時許，前往三芝區逮捕到涉嫌肇事逃逸的9人座廂型車55歲曹姓司機。

據了解，這起車禍發生在昨晚10時許，羅姓女子平日與母親同住在新莊區，假日才返回自己位於三芝區的住處，昨晚下班之後，她騎機車準備返家，行經淡水區淡金路2段往三芝方向，不明原因疑似自撞路邊護欄。

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羅女摔倒後，滑行約20公尺躺在車道上，被隨後路過的曹姓司機駕駛9人座廂型車輾過，當場死亡，但廂型車涉嫌肇事逃逸。當時有其他用路人目擊，驚呼連連，馬上報案，事後並提供行車記錄器給警方參考辦案。

員警連夜調閱監視器追查，今天清晨在三芝區找到肇事廂型車，並以車禍現場採證遺留的汽車零件比對無誤，循線逮捕曹姓司機到案。他供稱住在台中市，自營包車旅遊，兼任導遊與司機，昨天到北部地區接客，晚上下班後開車路過淡水，準備借宿三芝的朋友家，途中發生車禍卻涉嫌肇逃。

曹嫌並未酒駕，一開始供稱知道開車撞到東西，但因天色昏暗，停車察看時沒發現地上有人，才會先行離去，但警方出示他的廂型車撞擊後遺留現場的內規擋泥板之後，曹嫌改口坦承確實有碾壓到羅女，辯稱身體不適才會離開現場，警方偵詢後將依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送地檢署偵辦。至於羅女遭碾斃前自摔倒地原因，警方還要再調查。