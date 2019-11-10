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淡水女子遭大貨車碾死輪下 司機輪框掉了硬是肇逃

2019-11-10 00:14聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

新北市淡水區晚間傳出女子騎機車意外遭大貨車碾過，導致她當場慘死輪下，但肇事駕駛即便貨車輪框都因強大撞擊當場噴飛，還是強硬開著貨車逃離現場，民眾發現女子倒臥路中急忙報警；救護人員到場後發現女子已明顯死亡，警方正積極調閱監視器要追緝無良駕駛。

據瞭解，遭貨車碾死的羅姓女子（47歲），晚間10時許正要從台二線淡金公路從淡水往三芝方向返家，但在行經8.5K處，卻突然遭大貨車撞擊，隨後遭捲入輪下輾斃；貨車駕駛卻沒有絲毫減速停下，反而繼續拖行近10公尺，導致地上留下大灘血痕。

警方接獲民眾報案後迅速抵達現場，但羅姓女子身軀遭碾過變形已明顯死亡，立即派員覆蓋白布並圍起布幕，員警還在現場發現貨車掉落的輪框，顯見當時撞擊力道十分猛烈，連貨車輪框都噴飛，而女子所騎乘的機車也碎裂卡在路旁護欄下。

因肇事駕駛逃逸，目前淡水警方正積極調閱沿路監視器畫面，要將駕駛追緝到案；而詳細車禍發生的原因，仍有待監視器及現場跡證調查，同時逮捕肇事駕駛後才能釐清完整事發經過。

現場留下女子遭碾留下的血跡，警方已在現場採證調查。記者巫鴻瑋／翻攝
現場留下女子遭碾留下的血跡，警方已在現場採證調查。記者巫鴻瑋／翻攝
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死者所騎乘的機車更被撞得粉碎，直接卡在路旁的護欄下。記者巫鴻瑋／翻攝
死者所騎乘的機車更被撞得粉碎，直接卡在路旁的護欄下。記者巫鴻瑋／翻攝
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女子疑似遭大貨車撞上後還拖行近10公尺，當場命喪輪下。記者巫鴻瑋／翻攝
女子疑似遭大貨車撞上後還拖行近10公尺，當場命喪輪下。記者巫鴻瑋／翻攝
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淡水車禍

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