淡水女子遭大貨車碾死輪下 司機輪框掉了硬是肇逃

2019-11-10 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市淡水區晚間傳出女子騎機車意外遭大貨車碾過，導致她當場慘死輪下，但肇事駕駛即便貨車輪框都因強大撞擊當場噴飛，還是強硬開著貨車逃離現場，民眾發現女子倒臥路中急忙報警；救護人員到場後發現女子已明顯死亡，警方正積極調閱監視器要追緝無良駕駛。

據瞭解，遭貨車碾死的羅姓女子（47歲），晚間10時許正要從台二線淡金公路從淡水往三芝方向返家，但在行經8.5K處，卻突然遭大貨車撞擊，隨後遭捲入輪下輾斃；貨車駕駛卻沒有絲毫減速停下，反而繼續拖行近10公尺，導致地上留下大灘血痕。

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警方接獲民眾報案後迅速抵達現場，但羅姓女子身軀遭碾過變形已明顯死亡，立即派員覆蓋白布並圍起布幕，員警還在現場發現貨車掉落的輪框，顯見當時撞擊力道十分猛烈，連貨車輪框都噴飛，而女子所騎乘的機車也碎裂卡在路旁護欄下。