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夫婦插隊搶車位 管理員肉身擋車勸阻卻遭婦人摑掌

2019-11-09 21:42聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市三峽區恩主公醫院停車場，日前發生一起停車糾紛，78歲余姓男子載著77歲的老婆到醫院就醫，因醫院停車位已滿，余姓夫婦企圖插隊進入停車場，遭到41歲陳姓停車場管理員勸阻，雙方爆發口角，余婦出手摑掌陳男，民眾見狀隨即報警處理，警方到場後將余婦帶回，訊後依違反社維法函送處理。

余姓夫婦於日前（6日）下午2點40分前往恩主公醫院就醫，到達醫院時，因車位已滿，且仍有許多車輛等待依序進入，余男見狀試圖插隊進入停車場，結果陳男肉身擋車上前制止，余姓夫婦隨即下車朝陳男飆罵，雙方因此發生口角，余婦一時情緒激動，出手賞陳男一巴掌，一旁民眾見狀立即報警處理。

警方獲報到場後，將余姓夫婦帶回警局釐清案情，陳男對於被摑掌一事並不追究，但警訊後余婦仍依違反社維法函送處理。

41歲陳姓停車場管理員以肉身阻擋余姓夫婦插隊進入停車場，卻遭余婦賞巴掌。記者陳弘...
41歲陳姓停車場管理員以肉身阻擋余姓夫婦插隊進入停車場，卻遭余婦賞巴掌。記者陳弘逸／翻攝
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