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兩度溜進新店耕莘醫院病房行竊 無業男打網咖時遭逮

2019-11-09 20:36聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市25歲高姓男子今年7月潛入新店耕莘醫院病房，趁病人熟睡時行竊，本月故技重新潛入醫院竊得4萬餘元，警方循線追緝，在板橋區網咖逮捕高嫌，依竊盜罪函送法辦。

據悉，高姓男子本身無業且居無定所，依靠竊盜維生，平時則隨機找網咖當作住宿地；本月1日清晨，因缺錢花用，高男再度溜進病房，得手4萬9千元後，隨即逃離醫院，警方循線鎖定高男，當天晚上在板橋區中山路一段的網咖將他逮捕。

警方清查，高男在今年7月就曾溜進耕莘醫院行竊，偵訊時高男均坦承犯案，依竊盜罪函送法辦。

25歲高姓男子於今年7月與11月兩度溜進耕莘醫院病房偷竊。記者陳弘逸／翻攝
25歲高姓男子於今年7月與11月兩度溜進耕莘醫院病房偷竊。記者陳弘逸／翻攝
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