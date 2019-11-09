影／邀全國民間救災戰力相挺 消防署：我們有共同語言

2019-11-09 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



不論高空垂降或利用繩索攀升救人，台南市警消及救難協會在消防局訓練塔模擬山域救援演練，過程驚心動魄，彼此分工合作，精彩演練也博得全場熱烈掌聲。全國災害防救團體聯繫會報下午在台南市舉行，「我們有共同語言」消防署副署長蕭煥章以0206南台大震等統合民間救災戰力為例說，我們講同樣的話、做同樣的事，共同目標讓台灣更加安全、更加平靜。

全國災害防救團體聯繫會報救災演練示範觀摩，廣邀國內目前登錄在案，遭遇重大災害發生時能支持地方政府協助救災的134個災害防救團隊與會，用以凝聚災害防救團體的向心力，同時分享救災經驗並進行技術交流，建立與各團體聯繫管道，以利未來災害發生時的調度運用。

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蕭煥章說，0206南台大震時，他在台中服務，打電話詢問台南市消防局「需要支援嗎」，獲肯定答覆，消防局動員外，台中民間救難團隊也加入，一早6時從台中出發，別縣市也是一樣，0206花蓮地震也是一樣，共同為地方百姓打拚。

「我們有共同語言」他表示，一縣市一縣市互相照顧、互相鼓勵，熟識的人在災害現場，一個眼神就知道如何做 。他強調，我們講同樣的話、做同樣的事，共同目標讓台灣更加安全、更加平靜，凝聚向心力。