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過大彎疑似沒減速 19歲男騎士擦撞護欄後宣告不治

2019-11-09 17:24聯合報 記者陳玫伶卜敏正／嘉義縣、市即時報導

嘉義縣19歲龐姓男子今日上午騎機車行經159甲往仁義潭方向，疑似過大彎時超速滑倒，車禍之後擦撞路邊護欄再掉到護欄外面，現場血跡斑斑，嘉義縣消防局番路分隊獲報趕往現場，發現龐男頭部大量出血，已無生命跡象，經送院後宣告不治。

嘉義市聖馬爾定醫院表示，龐男12時許到院時頭部有嚴重創傷，已無生命跡象，經醫師急救到1點15分宣告不治。

報案的龐男妹妹表示，原本哥哥要來接她，但沒想他卻一直沒有出現，才發現原來他倒在路邊，趕緊打電話請消防人員到場。

警方表示，龐男無酒精反應，詳細肇事原因待明天檢警相驗後確認。

嘉義縣19歲龐姓男子，今日上午騎乘機車行經159甲往仁義潭方向，疑似車速過快，滑...
嘉義縣19歲龐姓男子，今日上午騎乘機車行經159甲往仁義潭方向，疑似車速過快，滑倒後擦撞護欄，送院後宣告不治。圖／讀者提供
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嘉義縣19歲龐姓男子，今日上午騎乘機車行經159甲往仁義潭方向，疑似車速過快，滑...
嘉義縣19歲龐姓男子，今日上午騎乘機車行經159甲往仁義潭方向，疑似車速過快，滑倒後擦撞護欄，送院後宣告不治。圖／讀者提供
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嘉義車禍

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