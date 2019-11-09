81歲老翁擺攤不服警方規勸 持鐮刀朝警揮砍遭送辦

2019-11-09 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／即時報導



新北市永和警分局中正橋派出所警員李承庭與邱柏維，於今上午9時永和區復興街執行攤販取締時，見81歲蘇姓男子於頂溪捷運違規擺設水果攤，便上前規勸蘇男移走攤位，當下蘇男態度消極不願配合，便拿起鐮刀朝警員揮砍，李員先以辣椒水制止，隨後蘇男又持拐杖揮向警員左手臂，警員只好將其壓制帶回，並依妨礙公務罪送辦。

中正橋派出所今天9時執行攤販整理勤務時，見蘇男於頂溪捷運站1號出口後方擺設水果攤，李員見蘇男年事已高，便規勸他移走水果攤，當下蘇男不願配合移置，李員便開始收拾水果攤，蘇男隨即拿起切水果用的長柄鐮刀朝李員揮砍，李員閃避後朝蘇男臉上噴辣椒水暫時壓制蘇男，並通報消防到場治療蘇男。

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消防人員到場後，先緩解蘇男臉上被辣椒水噴灑的不適，待效果漸退後，又再度持枴杖朝警員揮打，李員不得已才將蘇男壓制，過程中李員右膝扭傷，並查扣鐮刀、拐杖等物品，以防蘇男再度朝員警襲擊，並將蘇男帶回問訊。