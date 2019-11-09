影／小琉球海龜維尼愛上鏡 海巡署提醒潛客莫情不自禁

2019-11-09 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東小琉球是海龜樂園，卻屢傳潛客因為好奇動手觸摸海龜遭罰，但當地花瓶石海域一代，有隻愛親近人、被暱稱「傑尼」的海龜，海巡署發現牠愛上鏡、太親近人類，經常「製造假車禍」，日前在臉書粉絲專頁「海巡署長室Coast Guard」貼出一段牠撞上相機的影片，提醒潛客切勿因牠可愛、主動示好，千萬不要「惺惺相惜、情不自禁」伸手觸摸。

該段影片，鏡頭前方看見「維尼」逼近，潛客因為害怕觸碰海龜被罰，嚇得停止前進，見牠主動游近，還雙手抱胸「自保」，但是海龜最後仍慢慢靠近，撞了一下相機鏡頭；影片中並以可愛的口吻，搭配「傑哥，不要」的詼諧的對白，灌輸生態保育的重要性。

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海巡署提到，這已經不是「傑尼」第一次「製造假車禍」，前科累累的牠，是小琉球的人氣海洋明星，對人類一點都不怕生，看到攝影機在拍攝，還不忘拋個媚眼，似乎在說：「有拍到嗎？我很可愛吧！」