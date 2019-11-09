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影／小琉球海龜維尼愛上鏡 海巡署提醒潛客莫情不自禁

2019-11-09 15:50聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東小琉球海龜樂園，卻屢傳潛客因為好奇動手觸摸海龜遭罰，但當地花瓶石海域一代，有隻愛親近人、被暱稱「傑尼」的海龜，海巡署發現牠愛上鏡、太親近人類，經常「製造假車禍」，日前在臉書粉絲專頁「海巡署長室Coast Guard」貼出一段牠撞上相機的影片，提醒潛客切勿因牠可愛、主動示好，千萬不要「惺惺相惜、情不自禁」伸手觸摸。

該段影片，鏡頭前方看見「維尼」逼近，潛客因為害怕觸碰海龜被罰，嚇得停止前進，見牠主動游近，還雙手抱胸「自保」，但是海龜最後仍慢慢靠近，撞了一下相機鏡頭；影片中並以可愛的口吻，搭配「傑哥，不要」的詼諧的對白，灌輸生態保育的重要性。

海巡署提到，這已經不是「傑尼」第一次「製造假車禍」，前科累累的牠，是小琉球的人氣海洋明星，對人類一點都不怕生，看到攝影機在拍攝，還不忘拋個媚眼，似乎在說：「有拍到嗎？我很可愛吧！」

海巡署強調，假如有到小琉球潛水，務必留意這個專業慣犯，與牠保持距離；萬一遇上這種惡霸式的「親密接觸」，請謹記「不觸碰、不餵食、不驚擾」三項原則，千萬不要「惺惺相惜、情不自禁」；野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。

「海巡署長室Coast Guard」臉書粉絲網頁貼出一段海龜「維尼」的影片，提醒...
「海巡署長室Coast Guard」臉書粉絲網頁貼出一段海龜「維尼」的影片，提醒潛客切勿因牠可愛、主動示好，千萬不要「惺惺相惜、情不自禁」伸手觸摸。圖／取自「海巡署長室Coast Guard」臉書
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海巡署小琉球海龜

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