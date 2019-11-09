飼主用「愛的小手」不當管教犬隻 動保處依法開罰

2019-11-09 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市動保處在今天凌晨3點接獲民眾通報，新莊區有民眾在虐犬，立即派員前往並開出立即改善勸導單，為確保犬隻是否有受傷情形，犬隻帶回動保處檢查，檢查後健康狀況良好，並約談王姓飼主，飼主表示，因狗狗深夜吠叫，不希望影響鄰居安寧，才使用愛的小手管教犬隻。動保處表示，此為飼主不當管教事件，飼主應用制約的教導方式，或尋求專業訓犬師協助解決教養問題，將依動保法裁罰飼主及飼主女兒各3000元罰鍰。

王姓飼主表示，他在1個月前購買一隻拉布拉多，帶回後才發現狗狗活力旺盛，不管是白天或是晚上都在吠叫，鄰居也常向他反映吠叫聲影響安寧，屢次想矯正狗狗的行為問題，卻不知道該如何處理，後來聽從朋友建議去買「愛的小手」管教。

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在今天凌晨3點，狗狗又開始吠叫，王姓飼主供稱用「愛的小手」做勢揮打，希望能嚇嚇牠停止吠叫，並不是真的要揮打，但整個過程都被附近民眾錄下影片，並通報警察局及動保處。

動保處將拉不拉多帶回進行健康檢查，狗狗非常活潑親人並未發現外傷，身體狀況也無明顯異常，並約談飼主告誡該行為屬不當管教，以打罵方式無法有效教育飼犬，應該以耐心循循善誘或向專業機構尋求協助。

飼主向動保處表示，當時他是拿著愛的小手往地上打、製造聲響嚇狗，但過程中還是有揮到狗，他的女兒也曾以愛的小手揮打犬隻。以後不會再用不當方式管教，並表示非常懊悔。