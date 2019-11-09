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新北鴛鴦盜賣場偷火鍋肉片、衛生棉 被逮辯：錢帶不夠

2019-11-09 15:16聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

蔡姓男子與女友吳姓女子日前到大賣場購物，拿了兩盒火鍋肉片及一包衛生棉，未結帳就開溜，店家整理貨架發現商品短少，調閱監視器發現2人涉嫌行竊報案。警方檢視店家監眼器畫面，眼尖發現蔡男今年9月中才因偷車被查獲，警方確認竊嫌2人身分並通知到案，訊後依竊盜罪嫌將2人函送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區一間連鎖賣場熊姓女店長，今年9月25日整理貨架時，發現一盒內有兩包衛生棉的特價商品，遭人拆開並拿走一包，調閱店內監視器畫面，發現一名頭戴白色安全帽，手中還拿著兩盒牛肉火鍋片的女子涉嫌行竊，隔天向警方報案。

警方依店內監視器畫面，發現還有一名頭戴黑色安全帽的男子陪同女子一起到賣場購物，但男子拿了兩盒火鍋牛肉片給女子後就先行一步離開賣場，警方眼尖發現該名頭戴黑色安全帽的男子，正是今年9月中，在派出所轄區涉嫌行竊電動平衡車的38歲蔡姓男子。

據了解，蔡姓男子與同居吳姓女友（37歲）於案發後3天經警方通知到案，蔡男供稱，當天因為小朋友想吃牛肉，才會偕同女友一起到賣場，蔡男辯稱，因小朋友在賣場大門口等，因吳女表示，生理期來，要買衛生棉，便將兩盒價值284元火鍋肉片交給吳女去結帳，先便到離開賣場到大門口找小朋友，不知吳女並未結帳。

「我知道錯了，願意賠償店家損失。」吳女到案後十分後悔表示，去結帳時發現身上現金帶不夠，又不敢告訴蔡男，才會未結帳就偷偷將肉片和衛生棉帶出賣場，還說，牛肉火鍋片於行竊當天晚上就吃光了。警方訊後日前依竊盜罪嫌將二人函送偵辦。

蔡姓男子與女友吳姓女子日前到大賣場購物，拿了兩盒火鍋肉片及一包衛生棉，未結帳就開...
蔡姓男子與女友吳姓女子日前到大賣場購物，拿了兩盒火鍋肉片及一包衛生棉，未結帳就開溜，店家整理貨架發現商品短少，調閱監視器發現2人涉嫌行竊報案，圖非本案贓物。記者王長鼎／攝影
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