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七旬老翁深夜路倒 台南警察僅靠一句話幫他找到家

2019-11-09 14:34聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南市南區的七旬蘇姓老翁，前晚在新樂路旁因血壓過高昏厥，警消人員獲報趕往救護，經初步救護情況好轉，他堅拒送醫，卻不知住家地址，只告知警方「住建南路，旁邊有一洗車場」，市警六分局新興派出所員警循線找到洗車場，順利連繫上老翁兒子，最後並以巡邏車貼心護送他返家。

新興派出所長李永泰、警員黃柏翔前晚10時5分獲報，前往新樂路處理民眾路倒案，兩人趕抵現場，只見1名老翁穿著藍色夾克、藍色短褲，臉色、嘴唇發白，倒在路旁。經119救護人員到場檢視，發現他因血壓過高暈眩無法起身，經初步救護後情況好轉，他堅拒送醫治療。

警方載他返所休息，並協助聯絡家屬，未料，他向警方表示，不知住址，平日與兒子住在建南路，家旁有家洗車場。黃柏翔靈機一動，利用手機搜尋新建路上洗車場，並去電該店家確認為老翁鄰居後，請代為連繫家屬至新興所接父親返家休息。

兒子趕到新興所後，向警方表示父親自行外出，疑因夜晚天氣寒冷引起血壓過高，導致身體不適，在路旁暈倒，「還好有警方的協助」。員警見蘇騎機車到所且老翁身體不適，貼心以巡邏車護送老翁返家。

分局長陳建民呼籲，家中如有慢性病患者應多加關心，盡量能讓他隨身攜帶藥物，或在隨身衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，若身體不適時，可由發現員警或民眾及時通知家屬陪同帶回。

台南市警六分局新興派出所員警循線找到洗車場，順利連繫上老翁兒子，最後並以巡邏車貼...
台南市警六分局新興派出所員警循線找到洗車場，順利連繫上老翁兒子，最後並以巡邏車貼心護送他返家。記者邵心杰／翻攝
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蘇姓老翁只告知警方「住建南路，旁邊有一洗車場」，新興所員警循線找到洗車場，順利連...
蘇姓老翁只告知警方「住建南路，旁邊有一洗車場」，新興所員警循線找到洗車場，順利連繫上老翁兒子。記者邵心杰／翻攝
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老翁患者慢性病

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