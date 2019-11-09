菲籍貨輪船員遭燙傷 花蓮海巡隊頂強風大浪即刻救援

2019-11-09 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



一艘賴比瑞亞籍「E.R.BAYONNE」貨輪，昨晚向花蓮港務信號台求援，指一名船員大腿遭燙傷，急需送醫治療；花蓮海巡隊調派10人一艇，疾馳至花蓮溪外2.2浬處，與貨輪會合後，頂著大浪冒險靠船搭梯，將傷患從約5層樓高的貨輪接駁到巡防艇，急送回港送醫，船員為二度燙傷，經治療後已無大礙。

花蓮海巡隊昨晚7時49分接獲花蓮港務信號台通報，指賴比瑞亞籍「E.R.BAYONNE」貨輪在距花蓮港26浬處，船上一名27歲菲律賓籍船員操作機器時，右大腿不慎遭機器燙傷，極度疼痛幾乎無法行走，雖已初步包紮，仍需要就醫治療 。

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花蓮海巡隊長賀華傑考量受傷船員若未及時送醫，恐怕有感染、敗血症的風險，立即調派10名隊員搭乘一艘巡防艇出動；由於外海海象極差，貨輪先往岸邊開，海巡艇以最大安全速率出動，兩船昨深夜10時58分在距花蓮港2.2浬處會合。

由於東北季風已起，當時風浪很大，陣風9級，浪高約2至3公尺，加上深夜能見度極差，海巡人員冒著風險，操控100噸級的巡防艇，貼近10萬噸級的貨輪左舷，架起舷梯，讓船員從約15公尺高的貨輪，下到巡防艇，花了約半小時接駁，再疾馳返港，深夜11時22分泊靠花蓮港24號碼頭，交由花蓮港務消防隊救護車送到慈濟醫院救治。