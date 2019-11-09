違規逃不了！ 高市科技執法1路口首月抓730件違規

2019-11-09 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



高雄市警局建置科技執法設備，在左營區大中二路與華夏路設置「多向違規監測系統」，正式上線取締違規，10月第一個月執法，1路口共取締違規數達730件，已為市庫至少帶入70萬餘元罰鍰。不過，警方統計，車禍數已比去年同期下降，認為科技執法對防制車禍及交通違規已見成效。

據高雄市警交通大隊統計，左營區大中二路與華夏路設置多向違規監測系統，經9月宣導期後，10月正式上線執法，共取締闖紅燈65件、紅燈右轉92件、機車行駛行人穿越道476件、等紅燈越線97件，每日平均違規23件，與宣導期間平均每日違規36件相較，違規已有減少趨勢，而且，10月車禍發生數僅2件，比去年同期的車禍數6件，已有降低。

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警方表示，建置多向違規監測系統，除監測闖紅燈、紅燈左右轉等功能外，對於未依規定二段式左轉、違規行駛人行道及機車行駛行人穿越道等各項違規，都能有效監測並逕行舉發，附近民眾也反映，自從建置「多向違規監測系統」科技執法取締以後，很多汽機車駕駛人明顯不敢違規，路口也顯得較安全了。