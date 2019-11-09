不滿遭開單男狂飆髒話 更動手推打拉扯員警

2019-11-09 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市新莊區昨日晚間發生2名男子不滿被員警攔下開單，竟當場以髒話出言侮辱員警，甚至直接動手推打拉扯，快打警力到場後迅速將施暴男子壓制在地，依妨害名譽及妨害公務罪嫌移送。

出言辱罵員警的2名朱姓男子（36歲、39歲），昨日晚間8時許在新樹路一間超商前因為未戴安全帽而被員警攔下，據了解是弟弟載哥哥外出購物，為了方便才不戴安全帽，沒想到當員警要開單時，哥哥不滿警方不通融，而當場出言辱罵員警「臭俗仔、爛警察」，甚至飆罵三字經髒話。

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員警原本不願發生衝突而僅以言語制止，沒想到朱姓兄弟竟直接動手推了員警一把，員警隨即呼叫警力支援，兄弟檔見狀更是惱怒，開始推打員警，支援警力迅速到場就將2人壓制在地，路過民眾目睹全程，直呼2人根本目無法紀，幫腔說警方應該「直接開槍」。