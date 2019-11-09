網傳新莊夫妻半夜虐狗 飼主無奈喊冤「狗教不會」

2019-11-09 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市新莊區今天凌晨在網路上瘋傳一支虐狗影片，有民眾錄下鄰居夫婦倆深夜輪番拿「愛的小手」，不斷抽打被鐵鍊栓住的狗兒，而引起網友公憤報警，更有人揚言肉搜、到場關切，警方與動保處人員今天清晨即派員前往瞭解，並開出勸導單要求改善。

男子被民眾拍下持愛的小手抽打被鐵鍊拴住的拉布拉多，立刻引起網友氣憤肉搜。圖／翻攝自臉書 分享 facebook

警方在今天凌晨2時開始不斷接獲民眾報案，表示合鳳里有住戶半夜虐待狗狗，員警瞭解狀況後立即就前往該處天祥街事發地點，而當地里長也因為網路影片瘋傳，半夜就被關心的民眾電話叫醒到場關切。

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被民眾拍下疑似虐待拉布拉多的王姓男飼主則當場喊冤，向在場里長及員警表示自己絕無虐待狗兒的情況，平時對自家飼養的拉布拉多十分疼愛，無奈牠不管是白天還是深夜都愛吠叫，不斷有鄰居抱怨要求改善，自己與妻子實在是沒有辦法能教，才會聽從友人建議購買「愛的小手」來教訓、教育狗兒。

因有許多網友肉搜出飼主地址，陸續來了數名網友及愛狗人士到場關心，飼主則一度情緒激動表示，狗兒才收養來1個多月，但因為十分好動又愛吠叫，才會用了錯誤的方法教育狗兒，不是有意要造成大家誤會，之後會交由寵物訓練師來訓練狗狗改掉吠叫的行為。

新北市動保處上午6時許也派員前往瞭解，經確認狗兒沒有明顯受虐情況，並與王姓飼主溝通後，動保處先行開出不當飼養的勸導單，並要求飼主不得再以動手毆打的方式來訓練犬隻，若有虐狗事實，動保處也將會立即介入安置。