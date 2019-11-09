討債爆口角 男子勸架遭安全帽K頭亡
2019-11-09 08:54
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
新北市李姓男子不滿涂姓男子欠債不還，雙方爆發口角爭執，李男友人劉姓男子出言相勸，反遭李男涉嫌持安全帽猛敲頭，劉男因頭部受到重創，送醫急救最後仍宣告不治，新北地檢署日前依傷害致死罪起訴李男。
起訴指出，李姓男子因與涂姓男子之間有債務糾紛，李男因多次涂男追討無果，雙方今年6月30日相約在三峽區談判，李男友人劉姓男子陪同前往，由於李男不滿涂男欠債多日未還，雙方當場爆發激烈口角。
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劉男見狀上前勸阻，反而引起李男不爽，認為劉男竟幫對方說話，一怒之下持安全帽猛力揮舞，打中劉男頭部，當場受傷流血，送往三峽恩主公醫院，因硬腦膜下出血，經急救到7月14 日仍宣告不治，死者姐姐向警方報案提告。
新北地檢署相驗後，確認劉男死因為硬腦膜下出血，導致中樞神經衰竭死亡，日前依傷害致死罪起訴李男。
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