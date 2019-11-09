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情侶棄嬰 疑遭狗啃剩碎骨

2019-11-09 00:22聯合報 記者賴郁薇楊濡嘉林保光／高雄報導

警方到這對情侶暫居處了解內情。 記者林保光／翻攝
警方到這對情侶暫居處了解內情。 記者林保光／翻攝
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宋姓女子在網路結識男友後同居懷孕，一個月前生下女嬰，情侶倆離開高雄，被通報協尋；警方在台中找到他們，卻沒看見女嬰，追問下，他們才說已把女嬰裝垃圾袋丟棄。警方日前尋獲垃圾袋和小碎骨，將待法醫化驗確認是否為人骨及身分，全案依遺棄屍體罪嫌查辦。

據了解，宋姓女子（十九歲）從小由奶奶撫養。去年十月，她在網路結識無業的黃姓男子（廿八歲），宋女離家與黃同居，宋女的奶奶找不到她，去年十二月向警方報案協尋。

今年四月，宋女因懷孕到小港醫院產檢，醫院因高雄市社會局正執行「珍珠計畫」，可派社工關懷年輕懷孕的小媽媽，徵得宋女同意後，通報為關懷對象。不料，事後社工卻一直聯繫不上宋女。

五月，社工聯絡上宋女的奶奶，才知道宋女早已失蹤，社會局隨即通報警方協尋宋女和她的黃姓男友。

十一月六日，台中市警第一分局找到這對情侶，員警發現高雄市社會局也在找他們，聯絡高市社會局。社會局人員確定宋女曾懷有身孕，應該已生產。警方沒發現嬰兒蹤影，追問嬰兒下落，他們說嬰兒出生後就已死亡，警方與社會局人員聽聞都大吃一驚，帶回警局進一步追查。

黃男說，他向朋友借租期未到的房子，讓女友待產，但十月八日女嬰出生後沒呼吸、心跳，他們以為女嬰死了，他把女嬰裝進垃圾袋，拿到高雄小港區華山路一處空地，隔著圍籬，將垃圾袋丟進空地，後來就離開高雄到台中。

警方在高雄市小港區一處圍籬內的空地，找到疑似嬰兒碎骨。 記者林保光／翻攝
警方在高雄市小港區一處圍籬內的空地，找到疑似嬰兒碎骨。 記者林保光／翻攝
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黃帶員警到空地尋找，員警只找到已被扯破的垃圾袋，並在空地找到散落四處的小碎骨，懷疑女嬰被棄後遭流浪犬啃食，立即通報檢方相驗。

但相驗後，一時不能確認是否為人骨，檢方指示交由法醫化驗，進一步確認嬰兒遭丟棄時是否有生命跡象。檢方訊後將宋女、黃男兩人責付給宋女的奶奶並限制住居，待化驗結果確認後，進一步查辦。

嬰兒社工網際網路台中市高雄市流浪犬

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