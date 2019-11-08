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台中清水國道三號旁雜草大火 強風助長延燒5小時

2019-11-08 22:09聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

今天下午近5時，國道三號171公里處路旁邊坡發生雜草火警，台中市消防局獲報後立即派人車前往灌救，由於多處火點，火勢在風勢助長下迅速延燒，從路旁邊坡延燒至橫山第十公墓，至今已5小時，警消仍在控制火勢，火光在昏暗的天色中也格外醒目。

台中市消防局指出，獲報後立即派遣清水、神岡、龍井、清泉、沙鹿、大甲分隊及第四大隊，救災（護）車輛共16輛、人員共51名前往救援，現場持續出水搶救中，燃燒面積約10公頃，因風勢較大，火勢尚未獲控制。

今天下午近5時，國道三號171公里處路旁邊坡發生雜草火警，台中市消防局獲報後立即...
今天下午近5時，國道三號171公里處路旁邊坡發生雜草火警，台中市消防局獲報後立即派人車前往灌救。記者余采瀅／攝影
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今天下午近5時，國道三號171公里處路旁邊坡發生雜草火警，台中市消防局獲報後立即...
今天下午近5時，國道三號171公里處路旁邊坡發生雜草火警，台中市消防局獲報後立即派人車前往灌救，火光在昏暗的天色中也格外醒目。記者余采瀅／翻攝
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