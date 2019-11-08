影／BMW鬧區丟便當盒！垃圾正義姐撞見斥太扯 摸鼻撿回去

2019-11-08 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市政府附近義一路一間連鎖超商前，今天下午4點多停了一輛BMW轎車，但突然有人從車窗丟出一包裝有吃剩便當盒的垃圾包，掉在路上發出砰的聲音，引起當時在超商內一名正義姐注意，當場目擊，她直呼「太扯了」，立即衝上前去理論。

正義姐發現後，立即走出超商到車子副駕駛座旁，當時車窗沒有關，正義姐大聲說「小姐，你就這樣丟出來喔，太扯了吧，你太扯了吧」，這時丟垃圾的一名女子回說「我等一下會撿」，車上駕駛座則坐了一名開車的男子，他也看了丟垃圾女子一眼，說道，「怎麼這樣」，隨後丟垃圾的女子打開車門，把垃圾撿回車上，再關起車門。

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正義姐用手機把這場鬧區丟垃圾包的過程拍下，她說，這真的太離譜了，坐這麼高級的轎車，卻做出這麼低級的事，讓人完全無法想像，這就是坐BMW車子的人的水準，這裡還是基隆的鬧區，市政府旁邊，人來人往耶。