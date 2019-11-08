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新北市警永和分局職前訓練 培育新進警員戰力

2019-11-08 20:55聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市警永和分局為協助18名新進基層警員瞭解轄區概況，以及增進各項工作需知，於日前舉辦連續4天（本月5日至8日）的「福和學院」，作為職前教育訓練，期望新進警員能在短時間內了解轄區民情及治安交通現況。

職前教育訓練的內容分別以治安、交通與為民服務為主，並模擬實際執法情境來強化員警執勤安全，此外也透過各專責人員講授案例分析、應遵循之法令、程序及情境模擬等，提供給18名新進基層警員，作為職前教育。

永和警分局長謝宗宏表示，學習各項警察勤務，培養專業能力、敏銳的觀察力，以及關懷民眾的同理心，以贏得民眾對警察的信任，並創造高效率與高品質的警政服務。

新北市警永和分局職前教育訓練。圖／警方提供
新北市警永和分局職前教育訓練。圖／警方提供
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專責人員以模擬情境的方式進行講解。圖／警方提供
專責人員以模擬情境的方式進行講解。圖／警方提供
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