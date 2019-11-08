嚇！網路買到「兇車」定型化契約無規範能退費嗎？
2019-11-08 19:58
聯合報 記者卜敏正
／嘉義縣即時報導
嘉義林姓男子日前透過網路，花費30多萬購買一輛中古車，沒想到交車後發現，該車曾被某拍賣網註明為「特殊車輛」，曾有人在車內自殺、應屬「兇車」，經被他人收購再轉賣，賣方未告知、價格也沒有優惠，怒斥「受騙了」；雖然買賣定型化契約未規範「兇車」、不一定須退款，但賣方為表歉意，最後決定原價買回。
「 首次聽說凶車交易糾紛！」嘉義市消保官黃崇傑表示，中古車買賣定型化契約中，針對賣方規範應該誠實告知，車輛是否發生過重大事故，例如汽車A柱、引擎是否因車禍，或其他原因受損維修，但並沒有針對發生車內燒炭、死亡註記為「兇車」的規範，建議買賣雙方申請消保官，召開調解會，請賣方提出解決方案，另消費者購車前，也可在買賣契約中訂「個別磋商條款」，明定如果購買到這類車輛，賣方如何處置。
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林姓消費者上月中旬駕駛剛買的新「中古車」訪友，友人發現該車型、車牌很「面熟」，好像是某拍賣網標註的「特殊車輛」，林大吃一驚，立即連絡販售的網路車行，對方直言是A車行「寄賣」車，去電詢問A車行也坦言，該車曾發生自殺事件。
Ａ車行老闆指出，買「特殊車輛」相對便宜，但購車後一定會檢查，經清洗、美容後才轉售，該車也無泡水、車禍事故，沒有機械零件受損疑慮，且定型化契約未規範要告知消費者、能否定義為「兇車」？未避免糾紛日前已將車原價買回，並吸收相關規費。
「賣兇車不必告知？」林男表示曾多次購買中古車，沒想到這次透過網路交易買到「兇車」，賣方最後雖同意原價買回，但這種「不誠實」交易對消費者不公平。
他說，房地產買賣契約都要求註明，房屋若「曾發生過兇殺或自殺致死案件」視為「凶宅」，車內若有自殺、死亡案件，應該就是「兇車」，消費者買到後，內心一定有壓力，事後發現也會有交易糾紛，為何政府沒有規範賣方誠實告知？
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