竊嫌謊稱南下旅遊吃宵夜 嘉義警8小時破案
2019-11-08 19:07
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
新北市22歲潘姓嫌犯今年6月偕同22歲張姓嫌犯，到嘉義縣中埔分局頂六派出所轄區租車行竊，警方發現時，兩人謊稱從新北市到嘉義市旅遊，並要到頂六地區吃宵夜。
警方以沿線商店已休息未營業，兩人不能吃宵夜、也沒有到文化夜市等提示，突破犯嫌心防，警方在兩人身上查獲剩餘贓款4600元。
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王姓被害人當天早上8點左右起床，發現錢不見，向警方報案，警方到場勘查得知竊嫌從遮雨棚爬上二樓並由一人把風，入侵被害人住所搜刮財物，被害人共損失新台幣89800元整。
警方調閱附近監視器循線得知，竊嫌兩人騎著在嘉義市火車站租的機車，並在當日凌晨1時30分左右入侵被害人家中偷竊，警方前往租車地點埋伏，趁犯嫌還車將兩人緝拿歸案，距離被害人報案時間才8個小時。
目前嘉義地檢署依加重竊盜罪起訴，而2位嫌犯家屬在賠償被害人損失新台幣10萬元後，已達成民事和解。
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