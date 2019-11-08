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少年北漂見網友沒錢返家 暖警助母北上接兒

2019-11-08 18:57聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市警土城分局土城派出所日前（本月4日）接獲通報，得知中央路一段318巷有一名16歲胡姓少年在路旁遊蕩，警員吳冠衡、蘇信彰及林豐廷到場了解，得知少年家住台東，因認識一名網友，獨自搭火車到土城赴約，但胡身上沒錢返家，只能在路邊遊蕩；警方確認身分後，先將胡帶回派出所，並通知家長。

警員通知母親後，得知胡的家庭是低收入戶，母親也沒有多餘的錢北上，警員告知胡母可透過「返鄉川資」服務，順利讓胡母至派出所接回兒子；等待胡母期間，員警見胡許久沒有進食，自掏腰包買便當給胡解飢，胡母抵達派出所時，感謝警員協助，表示會留意兒子交友情況。

土城分局表示，新北市社會局有提供外縣市無能力返鄉者「車資救助」，相關單位也會根據資料進行查核，有需求的民眾可到轄內區公所、派出所或分駐所申請，只需提供身分證查驗戶籍，確認無力負擔返鄉車資者可領取「換票證」，至台鐵、客運站換取「莒光號以下車種或國光客運」的車票，讓需要的民眾能順利返家。

16歲胡姓少年的母親透過「返鄉川資」服務，得以順利從台東北上至土城帶回兒子。圖／...
16歲胡姓少年的母親透過「返鄉川資」服務，得以順利從台東北上至土城帶回兒子。圖／警方提供
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國光客運低收入戶

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