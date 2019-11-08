一句「老師謝謝，但你幫不了我」 更保輔導員心酸無奈

2019-11-08 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



台灣更生保護會桃園分會今舉辦慶祝活動表揚志工同仁，其中負責龜山區的輔導員何青玉加入更保已13年，一名國中少年個案令她至今難忘，父親吸毒、母親不顧，造成小孩從幼稚園養成偷竊習慣，還坦然對她說「我覺得妳幫不了我」，令她心酸又無奈，質疑為何父母犯的錯孩子要被迫承擔？

何青玉說，原本和先生從事建築業，但在她44歲那年丈夫突然因意外過世，她為走出傷痛到長庚醫院擔任志工，後來經朋友介紹首次接觸更生保護會，她認為自己個性樂觀、喜觀幫助別人，雖然過去並無相關經驗，沒想到一投入就是13年，擔任更生輔導員讓她從助人獲得快樂與成就感。

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不過她回憶，10幾年的更生輔導生涯中，曾碰過一名少年最令她心酸，初次接觸這名少年小凱（化名）他才念國二，父親因吸毒入獄，母親也幾乎都不在家，他年紀輕輕就因竊盜被送進少年輔育院，出來後也被同學視為異類排擠，無法融入校園生活，甚至被貼上「問題孩子」的標籤。

何青玉在第二次關懷時，小凱才敞開心胸侃侃而談，更自曝從幼稚園開始就有了偷東西的習慣，因為每天回到家總是黑漆漆一片，缺乏親情陪伴下只為了尋求「刺激」就四處偷竊，有次帶著幾個朋友溜進停車場撬開自動繳費機，竊走7000多元得逞。

未料警方介入調查，同學的哥哥發現弟弟被小凱帶壞，竟撂人朝他痛毆一頓，肋骨還斷了好幾根，還為此住院1個禮拜，何青玉當時問他「你這樣做值得嗎？」但小凱無奈說「我不喜歡讀書，生活也沒有目標，根本不知道要幹嘛！」

直到最後一次關懷時，小凱淡淡的對她說了一句「老師謝謝你，但我覺得妳沒辦法幫我」，何青玉頓時啞口無言，內心除了心酸更感嘆心有餘而力不足，面對小凱被迫早熟，她不禁納悶，為何爸爸媽媽犯的錯卻要強加在小孩身上，孩子還這麼小卻被家庭所累。