永遠被當成詐騙！ 消防員推廣住警器的辛酸無人知

2019-11-08 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市自2016年來推廣安裝住宅用火災警報器（住警器），至今已成功預警66件案例，目前安裝率達到7成7，但安裝過程困難重重，談及安裝住警器，不少消防員說簡直是噩夢一場，都表示「永遠被當成詐騙很無奈」，挨家挨戶去安裝卻常被民眾甩門、閉門不見，甚至一口咬定是詐騙，其中甘苦談實在講不完。

被當成詐騙集團已是常有的事，消防員表示，就算是穿著制服且有先知會里長，民眾仍會懷疑，不斷質疑「是嗎？真的是消防隊嗎？衣服、證件都可以造假」，讓他們不管怎麼做都會被誤會成詐騙，甚至有民眾打電話去詢問里長再三確認後，仍無法相信。

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另名消防員則說，常被民眾拒於門外，連解說都不願意聽就直接拒絕，不過遇過最奇耙的拒絕說法是，裝設住警器是一件觸霉頭的事情，認為沒事裝了就會發生火警；消防員表示，幾個狀況不易裝設，包括租屋者不敢隨意答應、老人家思想較傳統、填寫資料麻煩、搬家或是空屋沒人住，或是老舊公寓樓下有鐵門加上電鈴、對講機已損壞無法聯繫。

消防隊表示，住警器裝設會從危險性較高的區域，如消防救護車輛不易進入的小巷弄內、住宅式宮廟、水源不足處等，雖然要讓民眾接受裝設住警器難度相當高，不過消防隊也有自己的小撇步，例如透過里長帶路或廣播，或是請鄰居、已有裝設的民眾代替消防隊去敲門、說服等，比較能提高裝設的成功率。