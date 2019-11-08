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永遠被當成詐騙！ 消防員推廣住警器的辛酸無人知

2019-11-08 16:18聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市自2016年來推廣安裝住宅用火災警報器（住警器），至今已成功預警66件案例，目前安裝率達到7成7，但安裝過程困難重重，談及安裝住警器，不少消防員說簡直是噩夢一場，都表示「永遠被當成詐騙很無奈」，挨家挨戶去安裝卻常被民眾甩門、閉門不見，甚至一口咬定是詐騙，其中甘苦談實在講不完。

被當成詐騙集團已是常有的事，消防員表示，就算是穿著制服且有先知會里長，民眾仍會懷疑，不斷質疑「是嗎？真的是消防隊嗎？衣服、證件都可以造假」，讓他們不管怎麼做都會被誤會成詐騙，甚至有民眾打電話去詢問里長再三確認後，仍無法相信。

另名消防員則說，常被民眾拒於門外，連解說都不願意聽就直接拒絕，不過遇過最奇耙的拒絕說法是，裝設住警器是一件觸霉頭的事情，認為沒事裝了就會發生火警；消防員表示，幾個狀況不易裝設，包括租屋者不敢隨意答應、老人家思想較傳統、填寫資料麻煩、搬家或是空屋沒人住，或是老舊公寓樓下有鐵門加上電鈴、對講機已損壞無法聯繫。

消防隊表示，住警器裝設會從危險性較高的區域，如消防救護車輛不易進入的小巷弄內、住宅式宮廟、水源不足處等，雖然要讓民眾接受裝設住警器難度相當高，不過消防隊也有自己的小撇步，例如透過里長帶路或廣播，或是請鄰居、已有裝設的民眾代替消防隊去敲門、說服等，比較能提高裝設的成功率。

各消防分隊會依各隊安排，每天分配人員至尚未裝設住警器的民眾家中解說安裝，經記者實測2小時內僅裝設5顆住警器，說服民眾安裝的過程困難且耗時，但消防隊員皆表示，多一個民眾裝設能多一個預警機會；住警器警鈴大響時能有黃金時間可以趕緊逃生，加上每戶人家幾乎都會開伙，因此就算再累還是要去裝，希望民眾不要再將他們視為詐騙而拒於門外。

桃園市自105年來推廣安裝住警器，談及安裝過程，不少消防隊員說簡直是噩夢一場，無...
桃園市自105年來推廣安裝住警器，談及安裝過程，不少消防隊員說簡直是噩夢一場，無奈的表示「永遠被當成詐騙」。記者陳夢茹／攝影
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桃園市自105年來推廣安裝住警器，談及安裝過程，不少消防隊員說簡直是噩夢一場，無...
桃園市自105年來推廣安裝住警器，談及安裝過程，不少消防隊員說簡直是噩夢一場，無奈的表示「永遠被當成詐騙」。記者陳夢茹／攝影
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詐騙集團消防員制服

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