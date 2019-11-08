火災頻傳 住警器提醒黃金時間能救你一命

2019-11-08 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



為預防火災，落實住宅安全，各縣市陸續都有在推動安裝住宅用火災警報器，桃園市政府補助5層樓以下老舊社區及透天住宅等80萬餘戶住宅，皆能向里長及各消防分隊登記領取，截至目前安裝率有7成7、66件成功預警案件，消防局坦言，說服民眾安裝困難重重，不過預計在今年年底前將安裝率提高至8成。

桃市府補助民眾家中裝設蒸煙式住宅用火災警報器（簡稱住警器），以提高民眾家中住宅安全，日前某天茄苳消防分隊曾分別接獲兩起火災報案，一則為透天民宅煮食時忘記關瓦斯，導致大量濃煙竄出，好在該戶住家有安裝住警器，民眾聽到警鈴大響趕緊避難，無人員受傷且僅有濃煙，尚未釀成火災。

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另個案件也是煮食時忘記關爐火，加上屋主沒有裝設住警器，且出遠門不在家中，消防隊表示，這種狀況很危險，若不是鄰居眼尖發現疑似火災，火勢恐會燃燒起來，屋主事後也趕緊到消防隊領取住警器回家裝設。桃市自105年推廣安裝住警器以來，已成功預警66件案例，光是今年就佔了31件。