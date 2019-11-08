北台灣自助洗車大盜落網 找遊民頂罪還寫教戰手冊
2019-11-08 14:45
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
新竹縣竹北地區一家投幣式自助洗車店，日前遭竊賊將兌幣機燒毀，偷走現金，店家除提供監視器給警方報案外，也將影片po到臉書社團，提醒其他店注意。警方11月7日將竊賊李姓男子查緝到案，並依涉嫌違反竊盜、毀損、公共危險等罪，移送新竹地方檢察署偵辦。
受害店家自製「完整版行竊影片」po到臉書社團，並指出10月24日凌晨1點至2點間，1名男子將車開入洗車場，並停在兌幣機及投幣箱間，四處勘查後，再以雨傘遮住監視器視線，接著利用乙炔切割機將兌幣機燒出一個大洞，偷走機台內現金，隨後又撬開投幣箱偷走所有零錢，讓店家損失金額高達10萬元。
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竹北警分局表示，六家派出所24日上午8點30分，接獲店家負責人報案，據警方了解，35歲的李男已連續犯下多個縣市的洗車場竊案，早被各縣市警局鎖定，但因非常狡猾，行蹤飄忽不定，警方接獲報案後，成立專案小組，兵分多路追查，終於掌握李男行蹤，並通知到案。
沒想到李男膽大包天，知道自己行蹤遭到警方掌握，仍心存僥倖，竟說服新北地區一名余姓遊民，以新台幣6萬5千元的價格，替他頂罪，甚至備好「教戰手冊」，教余姓遊民應對警方答詢。
然而，在警方詢問下，余姓遊民不僅無法交代犯案手法，甚至連犯案地點及交通方式都答不出來，而警方也在李男車內找到乙炔、焊槍等作案工具，及自製的乙炔鋼瓶背包桶，當場戳破頂罪的計謀，並依涉嫌違反竊盜、毀損、公共危險等罪，將李男移送新竹地方檢察署偵辦。
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