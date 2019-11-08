台鐵鳳山站自強號出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



台灣鐵路管理局第101次自強號今天上午8點37分開抵鳳山車站，停車後又開車移動約50公尺，致5名下車旅客跌下車，4人無大礙，已在鳳山下車離去，另名女乘客頭部著地，因趕時間轉車，目前在開往花蓮的自強號上休息，約下午2點30分到花蓮。鐵路局將查明司機員為何停車後再移車原因。

這列出包的自強號列車今天清晨5點38分自台中發車，南下屏東。上午8點37分抵達鳳山站，列車停靠第一月台，原本已好車，列車長也開門下車，旅客也準備下車。突然間，列車再往前移動，列車長吃驚，趕緊跳上車，當時5名旅客下車時，因列車移動而跌下月台，不久列車停止，已距離原停車位置約2.5個車廂距離。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台鐵高雄運務段長陳文川表示，本來車已經停好，列車長下車監看，列車才打開車全部車門讓旅客下車，但這時候司機員不知何因，又開動列車，才導致5名旅客跌倒。他說，司機員停車後，若未停準，要再移車，必須先反應，再由車站人員指揮挪車，但司機員沒反應，停了幾秒後又移動，究竟是什麼原因，司機員沒經過允許，停車後又移車，由台鐵營運安全處調查。

跌下車的5名旅客，有4人到站後，向站務人員表示沒受傷便離站，但1名許姓女旅客頭部著地受傷，因急著趕轉乘另列303次自強號列車赴花蓮，便也上303次列車離去，約下午2點30分到花蓮站。

台鐵鳳山站人員聯絡303次列車長，洽詢許姓女乘客狀況，許女表示要先休息，台鐵已聯絡花蓮站人員協助就醫。