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影／機車專用道11車連環追撞6人傷 警疑未保持安全車距

2019-11-08 13:43聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區由浮洲橋機車專用道往樹林區方向，昨晚發生一起連環追撞車禍，共有11輛機車撞成一團，導致約200多輛機車卡在橋上，車流回堵大排長龍。據警方初步調查，疑似先是一輛機車未與前車保持安全車距，煞車不及不慎追撞前車，連人帶車雙雙倒地，後方機車一時反應不及，接連追撞成一團，有6名騎士受到擦撞傷。警方到場將回堵車流引導至快車道才得以疏解，至於車禍發生原因警方正調查釐清中。

據警方調查，20歲吳姓女子昨天晚上9時，騎機車行經浮洲橋機車專用道，由板橋區往樹林區方向行駛，疑似未與前方26歲黃姓男子所騎機車保持安全車距，一時煞車不及，從後方追撞黃男機車，導致二人連人帶車摔倒在地。

由於事出突然，後方多輛機車一反應不及接連撞成一團，不僅吳女受傷，另有18歲姚姓男子及51歲林姓男子等5名機車騎士也到輕傷，所幸傷勢均不嚴重，僅一人由救護車送醫。

警方初步調查，這起連環撞車禍起因疑似吳女先追撞前方黃姓男子機車所引起，至於確實車禍肇事原因及相責任歸屬，現由警方查釐清中，回堵的車流也在警方引導後方機車改道，由快車道疏解往樹林方向，花了一個多小時才恢復正常。

新北市板橋區由浮洲橋機車專用道往樹林區方向，昨晚發生一起連環追撞車禍，共有11輛...
新北市板橋區由浮洲橋機車專用道往樹林區方向，昨晚發生一起連環追撞車禍，共有11輛機車撞成一團，導致約200多輛機車卡在橋上，車流回堵大排長龍。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區由浮洲橋機車專用道往樹林區方向，昨晚發生一起連環追撞車禍，共有11輛...
新北市板橋區由浮洲橋機車專用道往樹林區方向，昨晚發生一起連環追撞車禍，共有11輛機車撞成一團，導致約200多輛機車卡在橋上，車流回堵大排長龍。記者王長鼎／翻攝
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車禍車道

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