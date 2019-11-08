台東烏石鼻釣客落海 還好有穿救生衣順利獲救
2019-11-08 12:03
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東長濱烏石鼻今天早上驚傳釣客落海，消防隊及海巡獲報後立刻派員前往現場，並出動救生艇進行救援，所幸釣客因身上穿有救生衣，落海後仍可以浮出水面呼救，增加救援辨識度，使得救援相當順利，經檢視後民眾無外傷意識狀況良好，自行返家休息。
第十巡防區指揮部接獲通報，烏石鼻港區礁岩前方約200公尺海面疑有1民眾遭浪打落海，在海面上載浮載沉，立即派遣第一三岸巡隊第一機動巡邏站、第二機動巡邏站、烏石鼻安檢所人員前往現場救援；另通報第十五海巡隊、綠島漁業電台及長濱消防分隊前往協助救援。
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海巡及消防人員抵達現場時，消防人員立即施放30P救生艇，並由岸巡隊人員引導前往釣客落海位置進行救援，幸好該名釣客身著救生衣，增加救援辨識度，使得救援任務時間縮短，進行得相當順利，該名民眾救起時意識清醒狀況良好。
第一三岸巡隊指出，為了幫助許多的釣客忘了帶救生衣的麻煩，在沿海地區的海巡安檢所有提供救生衣借用服務，並呼籲沒穿救生衣海釣相當危險，一不注意就會被浪襲擊而落海，因此，呼籲沒帶救生衣的民眾，就近向安檢所借用，避免發生意外。
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