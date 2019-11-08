未禮讓行人收2000元罰單 辯稱行人沒停判敗訴

2019-11-08 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



黃姓男子開車右轉被警方告發未禮讓行人，收到2000元罰單。黃提告說，行人並未因他右轉停下來，表示未妨害通行，請求撤銷處分。法官審理後指出，有無影響行人通行並非判斷是否禮讓標準，錄影畫面顯示黃車距行人確實不到3公尺，裁罰有據，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，黃男今年5月5日下午駕駛休旅車由基隆市愛三路右轉仁一路，警員認為他未暫停讓行人優先通行違規，開單告發， 監理單位裁罰2000元。

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黃男不服提起行政訴訟，主張開車右轉仁一路時車速很慢，因為看見警方在第1車道架設攝影器材，所以走第2車道，而行人當時在第4車道，他右轉時距行人超過3公尺，且行人也沒有停下，表示他並未妨礙行人行走，請求撤銷原處分。

公路總局台北市區監理所答辯，道路交通安全規則規定，汽車行經行人穿越道遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。取締標準以車輛在行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，以及車輛已進入行人穿越道上。黃男違規屬實，聲明駁回告訴。

法官勘驗違規舉發光碟畫面，仁一路4線車道的行人穿越道共有15條枕木紋白實線，代表3至4個白線間隔為1車道寬度。黃男駕車經愛三路右轉仁一路進入行人穿越道時，1名行人自車輛左側約3個白線間距朝車輛走來，並在錄影時間23分45秒時，與黃車僅約1個白線間距，但黃車未停止，右轉仁一路後繼續行駛，認為違規事實明確。