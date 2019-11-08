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尷尬了！警攔停百萬名車 車窗敲不破？民眾：鐵撬借你

女子聲稱被酒瓶砸頭搶走20餘萬元 疑點重重警方調查中

2019-11-08 11:56聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

一名41歲王姓女子昨晚向警方報案，指她在花蓮新城火車站前，遭3名男子以酒瓶打傷頭部，被搶走20餘萬元；但她送醫治療，頭部沒有明顯外傷，也不願製作筆錄，警方對她說詞保留，正調閱附近監視器，釐清案情。

王姓女子昨晚9時許報案，表示她開車遭3名騎機車男子尾隨，到了新城火車站前，3男敲她的車窗將她攔下，她被勒住脖子又被酒瓶砸頭，3男隨即搶走她放在副駕駛座紙袋內的22萬9千餘元現金騎車逃逸。

新城警分局員警獲報趕到現場，發現她左手臂流血，疑似被玻璃畫傷，由救護車將她送往花蓮慈濟醫院包紮；警方在現場發現一支破酒瓶及少量血跡，已由鑑識人員採證。

據了解，王女住在桃園，昨晚獨自開車到花蓮，是要還向友人借的10萬元，就在還款前，發生這起「搶案」。不過，警方調閱附近路口監視畫面，未發現她所說遭人尾隨的情形，且王女身上雖有擦傷，但她聲稱後腦勺被砸，卻沒有外傷，加上女子就醫後雖返回分局，卻不願意製作筆錄，其中存有不少疑點，警方還在調查釐清中。

花蓮新城警方獲報趕到現場調查、採證。記者王燕華／翻攝
花蓮新城警方獲報趕到現場調查、採證。記者王燕華／翻攝
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花蓮新城警方獲報趕到事發現場，發現一支破酒瓶及少量血跡，由鑑識人員採證。記者王燕...
花蓮新城警方獲報趕到事發現場，發現一支破酒瓶及少量血跡，由鑑識人員採證。記者王燕華／翻攝
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花蓮新城警方調閱附近路口監視器，未發現王女所說車輛遭人尾隨的情況。記者王燕華／翻...
花蓮新城警方調閱附近路口監視器，未發現王女所說車輛遭人尾隨的情況。記者王燕華／翻攝
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