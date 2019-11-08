女子聲稱被酒瓶砸頭搶走20餘萬元 疑點重重警方調查中

2019-11-08 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



一名41歲王姓女子昨晚向警方報案，指她在花蓮新城火車站前，遭3名男子以酒瓶打傷頭部，被搶走20餘萬元；但她送醫治療，頭部沒有明顯外傷，也不願製作筆錄，警方對她說詞保留，正調閱附近監視器，釐清案情。

王姓女子昨晚9時許報案，表示她開車遭3名騎機車男子尾隨，到了新城火車站前，3男敲她的車窗將她攔下，她被勒住脖子又被酒瓶砸頭，3男隨即搶走她放在副駕駛座紙袋內的22萬9千餘元現金騎車逃逸。

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新城警分局員警獲報趕到現場，發現她左手臂流血，疑似被玻璃畫傷，由救護車將她送往花蓮慈濟醫院包紮；警方在現場發現一支破酒瓶及少量血跡，已由鑑識人員採證。