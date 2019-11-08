苗縣長隨扈出入女陪侍KTV 遭記過調離現職
2019-11-08 12:23中央社 苗栗縣8日電
頭份警分局徐姓偵查佐擔任苗栗縣長徐耀昌隨扈長達5年，卻遭投訴出入有女陪侍KTV，還疑似與酒客發生衝突，苗栗縣警局今天表示，已記過並調離現職。
頭份分局指出，徐姓偵查佐遭民眾指控，10月14日與林姓友人前往頭份市一間有女陪侍KTV唱歌，飲酒後與馮姓酒客發生口角，雙方一言不合大打出手，導致馮男臉部撕裂傷。
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不過，警方經約談當事人後，卻發現雙方說法與投訴內容有出入。徐姓偵查佐透露，當晚休假應林男邀約前往KTV，準備離去時，看到林男與馮男酒後衝突才上前勸架，隔天林男與馮男酒醒後，林男也支付馮男約新台幣6萬元賠償金和解。
林男向警方表示，徐姓偵查佐勸架時一度表明警察身分，但並沒有動手打人；馮男則稱，當時喝醉酒，不清楚自己是否遭到徐姓偵查佐毆打。
苗栗縣警察局指出，經調閱店家以及附近路口監視器畫面，都沒拍攝到事發過程，無法證實徐姓偵查佐動手打人，但涉足不當場所、言行失當，也有損警方形象，除了對徐姓偵查佐記2小過處分外，也立即調離隨扈職務，歸建頭份分局偵查隊。
苗栗縣長徐耀昌指出，徐姓偵查佐平常表現良好，工作認真，但不清楚他休假期間的相關事件，如違反相關規定，由警方秉公處理；據了解，徐姓偵查佐事發後也曾私下向友人透露，對於自己連累縣長，「感到非常抱歉」。
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