化為白骨？少女產嬰後疑涉遺棄 警方找到小骨頭碎片
2019-11-08 11:21
聯合報 記者賴郁薇
、林保光
／高雄即時報導
高雄市小港驚傳發現化為白骨的棄嬰！轄區警方接獲通報，隨即到現場察看，果真在雜草空地上找到碎小的骨頭碎片，昨已送刑事局鑑驗。據警方、社會局初步了解，涉案人是19歲宋姓女子與其25歲黃姓男友，宋女去年曾赴小港醫院產檢，並在10月產下1嬰，之後兩人失蹤、遭通報協尋，日前台中警方查獲兩人，卻沒發現出生的小孩，追問之下，女子才說「小孩死掉，丟了」。
據了解，黃男、宋女交往後在小港租屋，女子懷上身孕，因社會局掌握，兩人沒有經濟收入，所以被列為高關懷對象；女子上月產下1名嬰兒，兩人不久後就搬離小港。因社工後來發現兩人失蹤，於是通報警政署協尋，同時，宋女祖母也報案，罪後警方在台中查獲兩人。
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警方發現他們沒有小孩，小孩不見，問小孩去處，他們才說小孩死掉，丟了，丟在住處附近，再帶警方去；警方在本月6日找到疑似棄嬰碎骨。目前警方正與社會局合作了解中。
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