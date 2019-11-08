深夜遭鎖門外暖警救援 埃及男子：Taiwan Police No.1

2019-11-08 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



今日凌晨2名外籍男子出門買東西卻忘記帶鑰匙，被鎖在門外孤立無援，所幸經由社區警衛協助報警，警方到場後先找了一間飯店讓2人休息過夜，台灣警察暖心的舉動讓2名外籍男子留下深刻印象。

2名自埃及來台工作的男子，今日凌晨外出買東西卻因沒帶鑰匙被鎖在租屋處外，大園警分局潮音派出所今日凌晨1點多接獲報案，所長林毅閔、警員李晏銘前往查看，但2名埃及男子皆不會說中文，林毅閔則先以簡單的英文與其溝通、確認身分。

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經溝通後發現，2名埃及男子是外商公司派駐來台工作，公司幫他們在文興街的社區內租屋，他們今早到附近的便利商店買東西忘記帶鑰匙出門，且同住的另一名室友也不在屋內，手機又沒電無法請公司聯繫房東，身上僅剩美金，不知道哪裡有可以使用美金的飯店，無計可施之下，只好請警衛協助報警。