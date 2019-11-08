工程師開車違規左轉 餐廳員工騎機車撞上身亡
2019-11-08 11:07
聯合報 記者李奕昕
／新北即時報導
李姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上由劉姓男子駕駛從對向左轉的汽車，頭部受創經送醫搶救不治，警方調閱監視器發現汽車未依號誌違規左轉，機車車速過快閃避不及，將劉依過失致死罪嫌究辦。
昨天晚間11點多，餐廳員工李姓男子（27歲）騎機車沿大同路往台北市方向行駛，經建成路口前由內側往中線車道移動，工程師劉姓男子（59歲）開車從對向車道左轉建成路，汽車右側碰撞機車頭，李彈飛摔落。
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警消人員獲報趕抵，檢查李已無生命跡象，將他送醫急救近1個小時宣告不治，兩車撞擊猛烈，現場車殼碎片噴散，汽車右前車門凹陷。
劉稱急著回家，沒注意號誌；警方調閱監視器，查出直行號誌是綠燈，汽車未等左轉燈亮就左轉，加上機車速度快而肇事。
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