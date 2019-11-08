影／唱完歌酒後互看不順眼 男遭刀劃傷女手骨折
2019-11-08 10:36
聯合報 記者林佩均
／台中即時報導
台中市公園路一家KTV門口，今晨3點多發生打架細故，警方調查，簡男與黃男互不相識，酒後互看不順眼大打出手，簡持短刀劃傷黃男左手臂；稍晚，KTV附近停車場又衍生第二波衝突，一名女子遭人毆打，手骨折送醫。警方將簡男逮捕，並調閱監視器追查其他涉案嫌疑人。
今天清晨3點多，台中市公園路附近一家KTV門口發生糾紛，簡男(22歲)與不相識的黃男疑似酒後互看不順眼，雙方起口角，簡持一把短刀劃傷黃男左手臂，現場地面血跡斑斑。
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警方獲報出動快打部隊，初步調查雙方互不認識，3、4人酒後互看不順眼起口角，其中簡男持一把短刀劃傷黃男，黃送醫治療後無礙，文正所蘇姓女警與男警合力將簡男壓制在地逮捕，並清查短刀來源，追查其他涉案對象。
稍晚，KTV附近一處停車場又發生糾紛，一名女子遭人毆打致手部骨折，警方獲報馳抵，先將女子送醫，加害人駕車逃逸。
台中市警局第二分局指出，經調閱監視器，警方已掌握特定涉案對象，並逐一通知到案說明，目前黃男與被害女子仍在醫院休養，稍晚才會到警局說明，簡男仍在宿醉，尚未製作筆錄，待警方釐清案情後依法辦理。
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